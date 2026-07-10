Michel Teló foi estrela do Arraiá do Minas

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Na despedida das festas que animam a temporada, o Arraiá do Minas, realizado no Minas Náutico, levou para o palco o cantor Michel Teló, que animou a noite com sucessos como “Ai, se eu te pego” e “Fugidinha”; Bê Souza com sua banda; e Carlim Alves Trio. A programação começou de manhã, com apresentação da Quadrilha do Curso Básico de Esportes.

• NA FUNARTE

Os artistas Jan Fonseca e Samuel Carvalho estreiam o espetáculo “Transtorno de Saturno”, montagem que parte da premissa das últimas horas antes da destruição do planeta. Inspirada na ficção científica e em fenômenos celestiais, a obra combina dança, teatro e projeções com atmosfera cinematográfica para provocar reflexões sobre mudanças climáticas, degradação ambiental e a relação entre a humanidade e a natureza. Dirigida por Carolina de Pinho, a peça reúne ainda dramaturgia de Vitor Drumond e trilha original de Karim Ângelo. As apresentações na Funarte MG ocorrerão em 24 e 25 de julho, sexta e sábado, com retirada gratuita de ingressos na bilheteria. A sessão do dia 24 contará com intérprete de Libras e audiodescrição.

• GAMES E TECNOLOGIA

O Nerd Experience já confirmou a edição de 2027 para 27 e 28 de fevereiro, pela primeira vez no Expominas. Com estrutura ampliada, o evento reunirá atrações ligadas a games, tecnologia, animes, RPG, cinema, séries, k-pop e cultura pop. O primeiro convidado confirmado é o youtuber Anderson Gaveta, que participará de painéis e atividades com o público.

• CORES DA CHINA

A Orquestra Chinesa de Shanghai fará única apresentação no Palácio das Artes, em 6 de agosto. A turnê, que passará também por Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba e Porto Alegre, faz parte da programação cultural oficial que celebra o Ano Cultural Brasil-China 2026.

• AGENDA

O médico cirurgião vascular Josualdo Euzébio Silva, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, foi convidado pela unidade regional da entidade, em Santa Catarina, para ministrar aula em 27 de julho sobre o tema “Correção endovascular de DAP com Dispositivo Oscar, facilitando a travessia de lesões complexas”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



• DIÁRIO CARIOCA

A escritora e professora de literatura Lucia Shibuya, carioca radicada em Belo Horizonte há dois anos e meio, relançará na cidade o livro “2004 – Diário Carioca: A princesinha do mar”. O evento terá programação especial, com entrevista e debate com a autora mediado pelo professor Henrique Leroy, na Casa Literíssima, em 8 de agosto, às 10h30. O livro apresenta recortes poéticos e flashes do cotidiano no Rio de Janeiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.