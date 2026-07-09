Fiat comemora 50 anos com mostra que conta um pouco da história do Brasil

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A comemoração dos 50 anos da Fiat já começou e, pela programação, vai movimentar BH por muito tempo. A exposição “Celebrar as ruas: 50 anos de Fiat e brasilidade na Casa Fiat de Cultura” reúne cerca de 250 peças, entre obras de arte, fotografias históricas, looks de moda, automóveis que marcaram gerações, vídeos, instalações imersivas e site-specific. A mostra também oferece atividades variadas. Às quintas-feiras, sábados, domingos e feriados, às 10h30 e 15h, o “Ateliê aberto – Carrinhos em construção: acelerando a imaginação” propõe a construção de pequenos veículos com materiais recicláveis.

Os presidentes da Stellantis para a América do Sul, Herlander Zola, e da Casa Fiat de Cultura, Massimo Cavallo, na abertura da exposição 'Celebrar as ruas: 50 anos de Fiat e brasilidade na Casa Fiat de Cultura' Leo Lara/divulgação

No sábado (11/7) e domingo (12/7), às 16h, haverá duas visitas temáticas. A primeira propõe reflexão sobre futebol, carnaval, festas populares, fé e cultura de rua como expressões da identidade brasileira. Na segunda, a moda é o grande destaque como expressão da cultura brasileira.

• SENNA E O PAPA

“Esta exposição é também um exemplo de como a indústria dialoga com a arte e de como o automóvel vai muito além da mobilidade. Ele é expressão cultural tão presente e apaixonante quanto o futebol, a moda, o carnaval e a religiosidade. Esses temas evidenciam como a trajetória da Fiat se entrelaça com momentos marcantes da vida dos brasileiros”, disse Massimo Cavallo, presidente da Casa Fiat de Cultura, em seu discurso de abertura.

Os curadores Marcos Rozen, Mercedes Tristão e Yuri Quevedo, na Casa Fiat de Cultura Leo Lara/divulgação

A exposição tem curadoria de Yuri Quevedo, Peter Fassbender, Marcos Rozen e Mercedes Tristão. Entre os destaques, o Fiat Idea usado pelo papa Francisco em sua visita ao Rio de Janeiro, em 2013; o Fiat 147 que Ayrton Senna deu de presente a Adriane Galisteu; e o Tempra usado por Senna na volta da vitória, no GP do Brasil de Fórmula 1, em 1993.

• EM BUSCA DE SONHO

“Depois de visitar esta mostra, fica evidente que estamos diante de algo muito especial. Porque esta exposição não fala apenas sobre a Fiat. Ela fala sobre o Brasil, e sobre as transformações que moldaram o país ao longo das últimas décadas. E é justamente por isso que ela ocupa um lugar tão importante nas celebrações dos 50 anos da Fiat no Brasil. Estamos falando de gerações de pessoas que acreditaram em um projeto, dedicaram seu talento, sua energia e uma parte importante de suas vidas para construir algo maior, inspirador e transformador”, afirmou Herlander Zola, presidente da Stellantis para a América do Sul. “Brasileiros, italianos e pessoas de várias origens, que vieram a Minas Gerais em busca de um sonho, transformaram uma fábrica em um símbolo da indústria brasileira e a marca em paixão nacional. É um orgulho dizer que, há 50 anos, a visão revolucionária da Fiat, uma marca que traz em seu DNA ousadia e coragem, ajudou a transformar a economia brasileira com a construção da nossa fábrica em Minas Gerais”, completou.

• EM GRAMADO

“Nosso segredo”, primeiro filme dirigido por Grace Passô, fará sua estreia brasileira na mostra competitiva da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, de 12 a 22 de agosto, na Serra Gaúcha. Filmado em Belo Horizonte, o longa acompanha uma família negra que tenta reconstruir sua rotina após uma perda recente. Enquanto cada integrante enfrenta o luto à sua maneira, o filho caçula guarda um segredo capaz de transformar a forma como todos atravessam esse processo.

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• ARNALDO COHEN

Com dois concertos de Arnaldo Cohen esgotados, hoje (9/7) e sexta (10/7), a Filarmônica de Minas Gerais oferece mais uma chance de ver o pianista em cena. Estão à venda os ingressos para o ensaio aberto da orquestra e do solista, regidos por Fabio Mechetti. Será nesta quinta-feira, das 10h às 13h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Ingressos: R$ 12 e R$ 6 (meia).

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.