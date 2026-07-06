Casal dono do Rivo Restaurante será responsável pelo bar da Casacor Minas

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O Rivo Restaurante será o responsável pela operação do bar oficial da Casacor Minas 2026. Reconhecido por sua proposta de casual fine dining, que combina técnica, criatividade e hospitalidade, o restaurante foi fundado pelos chefs Alethea Ruckert e Max Catolino.



MICHELIN

Com trajetórias construídas em restaurantes estrelados e recomendados pelo Guia Michelin na Europa e na América do Sul, Alethea e Max conceberam o Rivo como um espaço onde gastronomia, hospitalidade e design caminham juntos.

Essa visão também se reflete no bar da casa, pensado desde a sua origem como um dos protagonistas da experiência oferecida aos clientes, compartilhando com a cozinha o mesmo olhar autoral para ingredientes, técnicas e construção de sabores.

COQUETÉIS

Durante a mostra, realizada entre 15 de agosto e 6 de outubro, na sede da PUC Minas Lourdes, o público poderá conhecer uma carta exclusiva de coquetéis criada especialmente para a Casacor Minas.

Assinada pelo mixologista Honório Gonçalves, a seleção reúne criações autorais e clássicos da alta coquetelaria, desenvolvidos para proporcionar uma experiência sensorial em sintonia com o ambiente e com o universo da mostra.

DIREITOS AUTORAIS

O projeto Composição Plural, idealizado pelo cantor e compositor Michael Sullivan, ganha edição em Belo Horizonte e em São Paulo. Realizado pela União Brasileira de Compositores (UBC), o projeto contará com quatro dias de atividades, sendo 22/7 e 23/7 em BH, no Cine Santa Tereza, e 30/7 e 31/7 em São Paulo, no Complexo Cultural Oswald de Andrade.

Voltada a artistas interessados no processo de composição, a iniciativa promoverá atividades que combinam oficinas teóricas e práticas, além de momentos de troca de experiências e criação coletiva. Os participantes também terão acesso a conteúdos sobre direitos autorais.

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Michael Sullivan é um dos compositores mais bem-sucedidos da música brasileira. Autor de mais de 2 mil músicas gravadas por artistas como Roberto Carlos, Tim Maia, Gal Costa, Fagner, Alcione, Sandra de Sá e Xuxa, formou com Paulo Massadas uma das parcerias mais populares da música nacional nas décadas de 1980 e 1990. Entre seus clássicos estão “Me dê motivo”, “Deslizes”, “Um dia de domingo” e “Whisky a go-go”.

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Os 28 anos de carreira ininterrupta da comédia “Acredite, um espírito baixou em mim” serão comemorados em 25 de julho próximo, com sessão especial, às 20h, no Cine Theatro Brasil. Estrelada por Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, a peça escrita por Ronaldo Ciambroni, com direção de Sandra Pêra, foi vista por mais de 4 milhões de espectadores, tornando-se recordista na história do teatro nacional.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.