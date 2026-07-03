Happy hour na Avellan marca a segunda edição de projeto beneficente

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A segunda edição da happy hour beneficente do projeto Amor que Cura movimenta a Confeitaria Avellan nesta sexta-feira (3/7), das 18h às 22h. Para quem ainda não adquiriu o ingresso a R$ 200, mais taxas, a opção é acessar a plataforma Sympla. A renda será destinada a crianças e adultos em tratamento de câncer na rede pública, por meio da ONG Amor que Cura. Responsável pela instituição, Renata Medeiros faz visitas diárias aos hospitais para descobrir as necessidades específicas de cada paciente. Eventos como o deste fim de tarde na Avellan ajudam a adquirir lanches, distribuídos a quem vem do interior, e a construir elevadores em casas de pacientes com deficiência.



• CLÁSSICOS REPAGINADOS

Está na hora de dar adeus a mais uma edição do projeto Uma Voz, Um Instrumento. No próximo dia 23, Zeca Baleiro e Swami Jr. subirão ao palco do teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas com repertório em homenagem a Dolores Duran, nome fundamental da música brasileira. A cantora e compositora carioca morreu de infarto muito jovem, aos 29 anos, em 1959. Foi parceira de Carlos Lyra em “O negócio é amar”; de Tom Jobim em “Por causa de você”, “Estrada do sol” e “Se é por falta de adeus”; de Billy Blanco em “A banca do distinto”; e de Chico Anysio em “Prece de Vitalina”. Todas estarão no repertório da dupla.

Canções de Dolores Duran fazem parte do repertório do show de Zeca Baleiro e Swami Jr., em 23 de julho, na capital mineira Arquivo EM/O Cruzeiro

Canções famosas de Dolores – “Fim de caso”, “Solidão”, “Castigo” e “Noite de paz”, além, claro, do clássico “A noite do meu bem” – também farão parte do show, que marca o encerramento da 10ª edição de um dos grandes projetos musicais da atualidade, não existe igual em todo o país. Também não faltarão composições de Dolores com os parceiros José Ribamar (“Ternura antiga”, “Pela rua”), Edson Borges (“Olhe o tempo passando”, “Canção da tristeza”) e Edson França (“Minha toada”).

• FEMININO E SENTIMENTAL

A apresentação promete emocionar a plateia não só pelas letras, como pela interpretação de Swami Jr. e Zeca Baleiro. Aliás, o maranhense diz que hesitou em aceitar o convite de Swami e do produtor Zé Alexandre relativo ao cancioneiro de Dolores. “Mas achei interessante um homem cantando repertório tão feminino, tão sentimental, tão amoroso, às vezes desesperado, falando de muita solidão e muito abandono nestes tempos de desconstrução”, observa Zeca. Ele considera Dolores Duran melodista fabulosa, parceira de grandes músicos como Tom Jobim, no início da carreira; José Ribamar, pianista da noite; e Edson Borges. “Dolores sempre se cercou de gente interessante”, comenta.

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• EM ALTA

A Expocachaça está com tudo e não está prosa. A 35ª edição do evento, marcada para 6 a 8 de agosto, no CenterMinas Expo, vai reunir 250 expositores de 18 estados brasileiros, 2 mil marcas de produtos e público estimado em 25 mil pessoas. A previsão da organização é de que a feira movimente R$ 30 milhões. A Expocachaça é realizada simultaneamente à 19ª Brasil Bier e à 4ª Minas + Doce.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.