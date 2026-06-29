Aos 103 anos, Maria Helena Andrés viveu momento de emoção

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Aos 103 anos, a artista plástica Maria Helena Andrés viveu um momento especial ao visitar a exposição “Acervo Palácio das Artes – Seria uma rima, não seria uma solução”, em cartaz nas galerias da instituição. Recebida por Yuri Mesquita, presidente da Fundação Clóvis Salgado, ela percorreu a mostra e se reencontrou com uma de suas pinturas, “Homenagem ao Cometa Halley”, que integra o acervo da FCS. Pintada em 1986, a acrílica sobre tela tem grandes dimensões: 1,23m por 2m. Discípula de Alberto da Veiga Guignard, Maria Helena, nome fundamental da arte moderna mineira, examinou de perto os trabalhos expostos. Estão em cartaz 150 obras.

• CINQUENTÃO

A exposição, que integra as comemorações dos 55 anos da Fundação Clóvis Salgado, segue aberta até 6 de setembro, ocupando as galerias Alberto da Veiga Guignard, Arlinda Corrêa Lima, Genesco Murta e Mari’Stella Tristão.

• TRINTA E SEIS ANOS

“Esse isso aqui”, novo álbum do duo O Grivo em parceria com o músico Francisco Cesar, será lançado no Cine Santa Tereza, em 7 de julho, às 19h30. O disco celebra os 36 anos do Grivo, destaque internacional em instalações sonoras e música experimental. Com entrada franca, a programação inclui exibição de vídeos das gravações e videoinstalação, realizados pelo cineasta João Dumans, além de performance musical ao vivo. Ao final, haverá bate-papo com o público.

• TRICÔ

Em sua 69ª edição, a Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas volta ao Minascentro, da próxima sexta-feira (3/7) até 12 de julho. Vai reunir 110 expositores das cidades de Jacutinga e Monte Sião, região reconhecida nacionalmente como berço do tricô brasileiro. A expectativa é atrair 60 mil visitantes

• ROCK

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Os 10 anos do Mister Rock serão comemorados em edição especial do Dia Mundial do Rock, em 11 e 12 de julho, no estacionamento do Shopping Del Rey, reunindo nomes históricos e representantes de diferentes gerações da cena roqueira nacional. Entre os destaques estão Camisa de Vênus, em turnê comemorativa dos 40 anos dos álbuns “Viva” e “Correndo o risco”; CPM 22, celebrando 30 anos de carreira; Matanza Ritual; Sérgio Britto, dos Titãs; Egypcio; Tianastácia; e Guilherme Isnard, fundador da banda Zero. O evento faz parte das comemorações dos 35 anos do Shopping Del Rey

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