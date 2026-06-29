Aos 103 anos, Maria Helena Andrés viveu momento de emoção
A artista se reencontrou, em mostra no Palácio das Artes, com sua obra 'Homenagem ao Cometa Halley' (1986), que pertence ao acervo da instituição
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Aos 103 anos, a artista plástica Maria Helena Andrés viveu um momento especial ao visitar a exposição “Acervo Palácio das Artes – Seria uma rima, não seria uma solução”, em cartaz nas galerias da instituição. Recebida por Yuri Mesquita, presidente da Fundação Clóvis Salgado, ela percorreu a mostra e se reencontrou com uma de suas pinturas, “Homenagem ao Cometa Halley”, que integra o acervo da FCS. Pintada em 1986, a acrílica sobre tela tem grandes dimensões: 1,23m por 2m. Discípula de Alberto da Veiga Guignard, Maria Helena, nome fundamental da arte moderna mineira, examinou de perto os trabalhos expostos. Estão em cartaz 150 obras.
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