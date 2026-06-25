Personalidades inspiram pinturas que podem ser vistas por Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Convidados que participaram da abertura da mostra “Modernos eternos”, na Escola Estadual Dom Pedro II, no Centro de BH, acompanharam a tradicional Ação Street, projeto que convida artistas plásticos a criar, durante o coquetel, obras que homenageiam nomes indicados pela organização do evento.

Este ano, foram contemplados o imperador Dom Pedro II (1825-1891), Fernando de Melo Viana (1878-1954), vice-presidente da República de 1926 a 1930, e Alfredo Balena (1881-1949), fundador da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, que posteriormente passou a integrar a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os trabalhos serão doados à escola onde é realizada a mostra.

Dom Pedro II por Caio Ronin Pedro Costa/BS Fotografias/Divulgação



• ARTISTAS

Participaram da Ação Street os artistas Adriana Drummond, Alexandre Rato, Álvaro Tomé, Angélica Santana, Caio Ronin, Carol Perillo, Fátima Miranda, Laz Aiala, Letícia Pinto, Lila, Lorena Mascarenhas, Luiz Pêgo, Luíza Azam, Mariana Tavares, Michel Salazar, Mônica Batituti, Nadu Duarte, Regina Moraes, Sandra Motta e Zanne Neiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

• GASTRONOMIA

A 11ª edição da “Modernos eternos BH” segue até 12 de julho, com 40 ambientes, programação cultural e opções gastronômicas assinadas por chefs mineiros. Em um dos pátios, o chef Jorge Ferreira leva para o evento o Olívia Contemporâneo, com clássicos da culinária mediterrânea e ingredientes do terroir de Minas. Em outro espaço, os chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães apresentam o Parallel, dedicado à culinária espanhola, e o recém-inaugurado Bar Vértice. A cafeteria, em um dos salões nobres, fica por conta da Du Pain.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.