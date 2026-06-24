Trezentos ingressos serão distribuídos para nova rota de Inhotim

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Novidade em Inhotim. A partir de julho, o público terá acesso à Rota Artistas Brasileiros B3. Para marcar a abertura do roteiro, a B3 e o Instituto Inhotim vão oferecer 300 ingressos gratuitos, que poderão ser retirados no site do museu entre 2 e 5 de julho, mediante cadastro e apresentação de CPF. O percurso contempla obras de brasileiros distribuídas por cerca de 10 quilômetros. Os visitantes também receberão um passaporte cultural, que poderá ser carimbado ao longo do roteiro pelas galerias Lygia Pape, Adriana Varejão, Cosmococa (Hélio Oiticica e Neville D’Almeida), Marilá Dardot, Nascente e Psicoativa Tunga. Informações sobre a Rota Artistas Brasileiros B3 serão disponibilizadas no aplicativo de Inhotim.

• FEIJOADA CAMARADA

Foi um sucesso a Feijoada Camarada, evento em benefício da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape) realizado no último sábado (20/6), na sede da instituição, no Bairro São Luiz. Com convites esgotados, o encontro contou com a presença de mães e filhos atendidos pela Cape. “Muitas das mães aqui presentes deixam dois, quatro, muitos outros filhos para trás. Fica só o pai em casa, que, muitas vezes, por machismo, abandona o lar. O câncer é uma doença da família”, observou José Marcílio, presidente da Cape, chamando a atenção para a necessidade de apoio à Casa de Acolhida, que presta assistência a famílias que vêm do interior para Belo Horizonte em busca de tratamento para os filhos.

• DEPENDENTES QUÍMICOS

José Marcílio anunciou que, em breve, ao lado da Casa de Acolhida, entrará em funcionamento a Cape Canaã, destinada a atender jovens dependentes químicos. Sempre preocupado com o bem-estar do próximo, o empresário revelou a vontade de criar um espaço para idosos passarem o dia, contando com atividades sociais, tratamento dentário e assistência jurídica. A feijoada de sábado foi assinada pela chef-executiva do Rosewood São Paulo, Rachel Codreanschi.

O presidente da Cape, José Marcílio, a chef-executiva do Rosewood São Paulo, Rachel Codreanschi, e a superintendente da Cape, Mônica Sales, na Feijoada Camarada Alessandra Malachias/Divulgação

• ARRAIÁ SOLIDÁRIO

Em benefício da ONG Semear do Vale, o Arraiá Solidário da Semear será realizado no próximo sábado (27/6), das 17h às 22h, no Colégio Franciscano Sagrada Família, no Bairro Caiçaras. Entre as atrações, Trio Zeferino Forró Pé de Serra e Grupo Cultural de Quadrilha Casa do Chapéu.

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• PRÉ-NOTURNO

Visita mediada à exposição “Panorama 7”, do artista belo-horizontino 1MPAR, e cortejo do grupo Boi Livre, na Praça da Liberdade, vão antecipar o 11º Noturno nos Museus, nesta quinta-feira (25/6). A partir das 18h30, Mestre Faria conduzirá o cortejo, que sairá do Centro Cultural da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e percorrerá a praça. A partir das 19h, 1MPAR comanda visita guiada à mostra no centro cultural, que fica na Rua Gonçalves Dias, 1.434.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.