Minas Tênis Clube assume gestão do Serra Del Rey

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O Minas Tênis Clube assumiu a gestão do Serra Del Rey, que agora passa a se chamar Minas Tênis Serra Del Rey Clube. Localizada em área privilegiada da Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre as montanhas da Serra do Espinhaço e integrada ao conjunto Vale do Mutuca, com área de 250 mil metros quadrados, a nova unidade passa a integrar o patrimônio minas-tenista com proposta voltada à sustentabilidade, ao bem-estar e à preservação ambiental.

O Serra Del Rey conta com extensa área verde preservada e quatro piscinas, uma delas semiolímpica aquecida, além de piscina de água corrente. Conta com academia, quadras de tênis, beach tenis, vôlei e futebol, campo society, saunas, parque infantil, sede social, bar, restaurante e espaços de convivência integrados à natureza. Motivo de orgulho é o exemplar da árvore mineirinha, espécie ameaçada de extinção, protegida dentro do clube.

Wagner Furtado Veloso, Ricardo Santiago, Carlos Henrique Martins Teixeira e André Baeta na solenidade de integração do Serra Del Rey ao Minas Tênis Clube Minas Tênis Clube/divulgação

• PRESERVAÇÃO

O presidente do Minas Tênis Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira, diz que o momento é histórico para o MTC, o Serra Del Rey e as comunidades de Belo Horizonte e Nova Lima.

“Desde o início das conversas, tivemos a convicção de preservar a essência do Serra Del Rey, especialmente seu compromisso com o meio ambiente. Esta visão está alinhada ao projeto Minas do Futuro, que orienta o crescimento sustentável do clube com foco em inovação, preservação das áreas verdes e uso consciente dos recursos”, afirmou, durante a solenidade realizada sábado (20/6), na sede social do Minas I. A cerimônia contou com a presença de membros da diretoria, conselheiros, associados e colaboradores do Minas Tênis Clube, além de dirigentes do Minas Tênis Serra Del Rey Clube.



• NOVA DIRETORIA DO PIC

Wilson Alvarenga de Oliveira Filho volta à presidência do Pampulha Iate Clube (PIC). A cerimônia de posse da diretoria executiva para o biênio 2026-2028, realizada na quinta-feira (18/6), reuniu associados, ex-presidentes, conselheiros, familiares, gestores e colaboradores. Nos últimos quatro anos, Alvarenga exerceu a presidência do conselho deliberativo e integrou o conselho consultivo do PIC.

O empresário comandou o clube de 2018 a 2022. Sua história com o PIC teve início há quase quatro décadas, quando atuou nas áreas de recursos humanos e financeira. Posteriormente, assumiu a vice-presidência fiscal e financeira, tornando-se também conselheiro nato. Mineiro de Barão de Cocais, Wilson Alvarenga é empresário, fazendeiro e administrador de empresas. É casado com Maria Lúcia de Araújo Alvarenga.

• VICE-PRESIDENTES

Foram empossados como vice-presidentes do PIC Jamil Nahass (área de saúde), João Henrique Franco Garcia (setor comercial), Pedro Eduardo Pimenta Cortez (esportes 1), Carlos Augusto Moreira (esportes 2), Arnaud Gazzie Veiga (fiscal e financeiro), Ricardo Scalabrini Naves (jurídico, secretaria e recursos humanos), Carlos Roberto Rodrigues Teixeira (obras), Hudson Venâncio (operações), Cláudio Roberto Ferreira Gontijo (social) e Marcos Alverni Nannetti (tecnologia da informação).

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• A HIT É UM HIT

Muito já se falou das qualidades profissionais de Baptista Chagas de Almeida, ex-editor de política do Estado de Minas. Foi ele quem deu nome a esta coluna. Volta e meia, o sempre bem-humorado Baptista dizia: “A Hit é um hit”. A missa de sétimo dia do jornalista será celebrada hoje, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora do Líbano.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.