Rodrigo Ohtake lança edição do projeto Joia de Artista inspirada em sua avó
Neto de Tomie Ohtake defende, na Talento Joias, a importância do trabalho manual. "É fundamental para manter viva a obra de arte", afirma
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Neto de Tomie Ohtake, Rodrigo Ohtake ainda se encanta e se emociona com o legado da avó, um dos nomes mais importantes do abstracionismo brasileiro, que morreu há 11 anos. Seus olhos se encheram de emoção quando visitou o Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto (SP), para rever o teto pintado por ela. “Cheguei lá, olhei o teto e falei: 'Caramba, Tomie é danada, né? É uma obra impressionante'”, contou ele. O arquiteto veio a BH participar do lançamento da última edição do projeto Joia de Artista, da Talento Joias. Duas pulseiras de ouro e diamantes foram inspiradas na pintura que está no teto do Theatro Pedro II. Rodrigo e o tio, Ricardo Ohtake, participaram da criação da coleção.
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• UMA JOIA
Rodrigo Ohtake disse que os braceletes comprovam o quanto Tomie é contemporânea. Foram produzidos apenas 10 conjuntos, com duas peças cada, uma vazada e outra maciça. “É uma senhora que morreu com 101 anos de idade, hoje teria 111. Como seu desenho ainda é atual”, comentou, destacando o quanto o trabalho da avó “é gestual, intuitivo e estético”. O arquiteto prefere dizer que os braceletes são a interpretação da obra de Tomie. “É muito mais desenho dela do que desenho meu”, comparou. “Transformar isso em uma joia contemporânea, com a qualidade da Talento e os ourives da Talento, que são outros artistas, foi uma surpresa muito grande”, afirmou, feliz com o fato de a obra de arte de Tomie Ohtake “realmente se tornar uma joia”.
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• METADE DE MILÍMETRO
Criar joias pela primeira vez foi um aprendizado para Rodrigo. “No escritório, trabalhamos com diversas escalas. Fazemos do desenho de mobiliário ao desenho da cidade. Brinco que a gente trabalha do centímetro ao quilômetro. Só que joia nem é milímetro, é metade de milímetro. Foi uma nova escala para nós”, comentou, revelando que há detalhamentos bem específicos para grifas, fechos e ergonomia.
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• CRIAÇÃO
O neto de Tomie Ohtake contou que a convivência com os ourives da Talento o fez comprovar como o trabalho manual artesanal é importante para a humanidade. “É, provavelmente, algo insubstituível. Percebi, depois da visita ao ateliê da Talento, que o trabalho do ourives, do marceneiro, do serralheiro é fundamental para a humanidade. Foi muito bom ver o quanto é necessário o lado humano na criação.”
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.