Rodrigo Ohtake lança edição do projeto Joia de Artista inspirada em sua avó

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Neto de Tomie Ohtake, Rodrigo Ohtake ainda se encanta e se emociona com o legado da avó, um dos nomes mais importantes do abstracionismo brasileiro, que morreu há 11 anos. Seus olhos se encheram de emoção quando visitou o Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto (SP), para rever o teto pintado por ela. “Cheguei lá, olhei o teto e falei: 'Caramba, Tomie é danada, né? É uma obra impressionante'”, contou ele. O arquiteto veio a BH participar do lançamento da última edição do projeto Joia de Artista, da Talento Joias. Duas pulseiras de ouro e diamantes foram inspiradas na pintura que está no teto do Theatro Pedro II. Rodrigo e o tio, Ricardo Ohtake, participaram da criação da coleção.

• UMA JOIA

Rodrigo Ohtake disse que os braceletes comprovam o quanto Tomie é contemporânea. Foram produzidos apenas 10 conjuntos, com duas peças cada, uma vazada e outra maciça. “É uma senhora que morreu com 101 anos de idade, hoje teria 111. Como seu desenho ainda é atual”, comentou, destacando o quanto o trabalho da avó “é gestual, intuitivo e estético”. O arquiteto prefere dizer que os braceletes são a interpretação da obra de Tomie. “É muito mais desenho dela do que desenho meu”, comparou. “Transformar isso em uma joia contemporânea, com a qualidade da Talento e os ourives da Talento, que são outros artistas, foi uma surpresa muito grande”, afirmou, feliz com o fato de a obra de arte de Tomie Ohtake “realmente se tornar uma joia”.



• METADE DE MILÍMETRO

Criar joias pela primeira vez foi um aprendizado para Rodrigo. “No escritório, trabalhamos com diversas escalas. Fazemos do desenho de mobiliário ao desenho da cidade. Brinco que a gente trabalha do centímetro ao quilômetro. Só que joia nem é milímetro, é metade de milímetro. Foi uma nova escala para nós”, comentou, revelando que há detalhamentos bem específicos para grifas, fechos e ergonomia.

Vanessa, Maria Tereza e Terezinha Geo com Rodrigo Ohtake, na Talento Joias Renata Melo/Divulgação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



• CRIAÇÃO

O neto de Tomie Ohtake contou que a convivência com os ourives da Talento o fez comprovar como o trabalho manual artesanal é importante para a humanidade. “É, provavelmente, algo insubstituível. Percebi, depois da visita ao ateliê da Talento, que o trabalho do ourives, do marceneiro, do serralheiro é fundamental para a humanidade. Foi muito bom ver o quanto é necessário o lado humano na criação.”

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.