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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Menu Quatro Estações estreia neste domingo, no Hotel Grogotó de Barbacena

A cada época do ano, o cardápio será modificado. Neste inverno, tem picolé suíno com roti de jabuticaba e risoto de abóbora

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
27/06/2026 02:00

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O chef Mauro César de Paula assina o cardápio Quatro Estações do Hotel Senac Grogotó, em Barbacena - (crédito: Genilton Elias/divulgação)
O chef Mauro César de Paula assina o cardápio Quatro Estações do Hotel Senac Grogotó, em Barbacena crédito: Genilton Elias/divulgação

O inverno traz novidades para a gastronomia em Minas. A estação mais fria do ano marca o início do menu Quatro Estações do Hotel Senac Grogotó, em Barbacena. A proposta é de que, a cada estação, o cardápio seja alterado, explorando ingredientes característicos da época. Neste inverno, as atrações são capuccino de milho-verde, queijo de cabra, cogumelos frescos e páprica defumada; filé de robalo grelhado com cassoulet de feijão-branco e crumble de amendoim; picolé suíno com roti de jabuticaba servido com risoto de abóbora; e fermentado de chuchu, ossobuco cozido lentamente com purê de milho-verde trufado e mostarda refogada. De sobremesa, rabanada mineira: broa de milho recheada com requeijão de raspa e ameixa coroada com calda cítrica de doce de leite. O novo menu será apresentado neste domingo (27/6) em evento no hotel, que integra o Sistema Fecomércio MG.

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• HOTEL-ESCOLA

“O conceito é celebrar as particularidades de cada estação por meio da gastronomia, destacando ingredientes típicos de cada período e transformando-os em preparações criativas e cuidadosamente elaboradas”, afirma Mauro César de Paula, chef executivo do Grogotó e idealizador da proposta. “Como hotel-escola, buscamos unir a riqueza da cultura gastronômica regional à formação prática dos nossos alunos”, destaca.

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• GOIABADA FRITA

Os pratos mais tradicionais e procurados pelos clientes, como picadinho de filé-mignon, nhoque de mandioquinha e goiabada frita com ganache de requeijão de raspa, continuam no cardápio, informa o chef Mauro de Paula. O menu Quatro Estações estará disponível a partir de quarta-feira (1º/7), exceto no bufê de almoço aos domingos. O atendimento acontece das 12h às 15h, para almoço, e das 19h às 22h, para jantar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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