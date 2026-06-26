Ilusão de ótica faz a festa de crianças e marmanjos em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Para quem já passou dos 50 anos, algumas das 100 obras do Museu das Ilusões não são novidade. Quem não se lembra, por exemplo, do Vaso de Rubin, aquela imagem que ora parecia a silhueta de um vaso e pouco depois lembrava perfis de duas faces humanas? Para quem curtiu parque de diversões na infância e adolescência, a série de três espelhos que deixam o visitante achatado, muito magro ou bem mais gordinho é uma deliciosa volta ao tempo. Já para os mais novos, antenadíssimos no mundo digital, muita coisa está viva na internet. Mas nem por isso o passeio por 1,2 mil metros quadrados da exposição no BH Shopping deixa de ser um programa divertido para adultos, jovens e crianças.

• ÚNICO

Inspirado nos museus de ciência e ilusão de ótica da Europa e dos Estados Unidos, o Museu das Ilusões, criado 2019, é o único do gênero na América Latina. Exibe obras que provocam diferentes efeitos de ótica, estimulando a curiosidade do público. A exposição já passou por Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Manaus e São Paulo.

Espaços instagramáveis, como o dos gatinhos, são atração do Museu das Ilusões Divulgação

• INSTAGRAMÁVEIS

A coluna passou por lá e selecionou as atrações mais curiosas. Empatados ficaram o Cubo Espelhado (o visitante coloca a cabeça dentro do cubo revestido de seis espelhos, que replicam as imagens) e a Sala do Infinito (espaço em formato de pentágono, cujas paredes espelhadas criam o efeito de multiplicação). Algumas ilusões são resultado de pura física. É o caso da abelhinha que parece flutuar. Na verdade, o efeito se deve ao mirascópio, dispositivo óptico que cria ilusão por meio de espelhos parabólicos.



• ESCHER

Há 13 anos, BH recebeu a exposição do artista gráfico holândes M. C. Escher, mestre da ilusão de ótica, com seus desenhos hiper-realistas. A visita ao Museu das Ilusões nos faz recordar aquelas obras. Um dos espaços no BH Shopping lembra a casa construída no Palácio das Artes, que nos dava a sensação de espaço muito amplo e muito apertado.

Museu das Ilusões diverte o público ao desafiar a lei da gravidade Divulgação

• ANTIGRAVIDADE

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Na Sala Antigravidade do Museu das Ilusões, dá para você se sentir como um atleta ou um dançarino profissional. Basta chegar ao centro do espaço, inclinar o corpo e fotografar com a câmera alinhada ao espelho. Nesta era das redes sociais, não faltam por lá atrações instagramáveis. A garotada está adorando os espaços da garrafa d'água e dos peixinhos no aquário.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.