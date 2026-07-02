Carroll's day será celebrado sábado (4/7), em BH, com o Chá de Alice
Evento volta a ser realizado pela chef Agnes Farkasvölgyi em seu restaurante, três anos depois da última edição
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Um dos eventos mais bacanas da cidade está de volta. Sábado (4/7), a Casa da Agnes, no Bairro Santo Antônio, será cenário do Chá de Alice, encontro que une gastronomia, arte, fantasia e narrativa na experiência criada para transportar os convidados ao universo imaginado pelo escritor britânico Lewis Carroll. “Nos últimos dois anos, tive compromissos na data e não gosto de fazer muito fora dela”, explica a chef Agnes Farkasvölgyi. “Será um 'chá brunch', então vamos servir itens mais substanciais” conta ela, que, ao lado de Sá Marina, promete menu inspirado nos personagens e cenários do livro “Alice no País das Maravilhas”, com confeitaria autoral, salgados, chás especiais, borbulhas e, para alegria dos convidados, surpresas.
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• FANTASIA
A data de 4 de julho é comemorada no mundo inteiro pelos fãs de Lewis Carroll. Naquele dia, durante passeio de barco acompanhado por três meninas (Alice era uma delas), ele contou a elas o que mais tarde se transformou em “Alice no País das Maravilhas”, que todos nós conhecemos e encanta gerações. “O que mais me atrai nesta história é a fantasia, as metáforas e as diferentes interpretações que o texto tem”, observa Agnes. Ela não considera ter influência de Carroll em sua cozinha. Prefere considerar que ambos adotaram linguagens parecidas. “Gosto e uso a fantasia para criar meus pratos e minhas narrativas”, diz a chef.
• SABORES E BORBULHAS
A literatura e toda expressão artística foram ingredientes essenciais na trajetória de Agnes. “A cozinha se apropria também da arte ao usar forma e cor para criar. O processo de construção de um prato é muito parecido com o processo artístico. Pesquiso, desenho, organizo referências e vou criando um caminho”, explica. A edição mais recente do Chá foi realizada em 2023. De lá para cá, fãs de Agnes e de Lewis Carroll contavam nos dedos a hora da próxima edição. “Por um momento, o relógio vai parar e o mundo de Alice vai te resgatar. Entre pratos, sabores e borbulhas, haverá uma experiência que transforma o brunch em uma lembrança”, resume Agnes. O Chá de Alice vai das 11h às 14h.
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• NA QUADRA
A bicampeã olímpica Thaísa Daher vai comandar programação de treinamentos e atividades voltada para crianças, jovens e familiares na unidade de Nova Lima do Colégio Santo Agostinho, de 16 a 18 de julho. Ao longo de três dias, os inscritos participarão de atividades práticas dentro de quadra, palestra. Terão acesso a medalhas, camisas e premiações que marcaram a carreira da atleta, uma das maiores centrais do vôlei brasileiro. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas na plataforma Sympla. Thaísa é dona de duas medalhas de ouro olímpicas, conquistadas em Pequim (2008) e Londres (2012), e uma de bronze, recebida em Paris, em 2024.
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• ISO
O Madre Teresa é o primeiro hospital filantrópico do país certificado na ISO 7101:2025, norma internacional desenvolvida para fortalecer a gestão de organizações de saúde diante dos desafios que transformam sistemas assistenciais em todo o mundo. Com isso, a instituição está entre as primeiras do mundo a incorporar o modelo internacional criado para apoiar a evolução dos sistemas de saúde diante de um ambiente cada vez mais complexo e dinâmico.
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