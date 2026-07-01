Gilberto Gil levou momentos de sua turnê em BH para 'Tempo rei – ao vivo'

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Pelo jeito, a passagem de Gil por Belo Horizonte, em junho do ano passado, no Mineirão, deixou boas lembranças para o baiano. Das oito faixas do primeiro volume de “Tempo rei – Ao vivo”, registro audiovisual e fonográfico da turnê, quatro foram gravadas no Gigante da Pampulha: “Tempo rei”, “Eu só quero um xodó”, “Eu vim da Bahia” e “Cálice”. O disco reúne ainda “Palco”, registrada em São Paulo; “Um banda um”, em Fortaleza; “Procissão”, no Rio de Janeiro; e “Domingo no parque”, em Belém.

• QUATRO VOLUMES

“Tempo rei – Ao vivo” vai reunir quatro volumes, que serão lançados pela Gege Produções e distribuídos pela Altafonte ao longo deste ano. Os lançamentos virão com registros audiovisuais das performances de Gil, dirigidos por Rafael Dragaud e editados por Joana Swan. O último volume ficará para novembro. Chega ao público junto do box comemorativo, reunindo os quatro discos em vinil, a cargo da Três Selos Rocinante.

• AZULEJARIA

Os vencedores do Primeiro Concurso Brasileiro de Azulejaria serão conhecidos no encerramento do 5º Festival Arte & Movimento, no povoado de Botafogo, em Ouro Preto, em 11 de julho. Voltado para artistas e arquitetos do país, serão premiados os três melhores projetos selecionados pela comissão julgadora formada pelos arquitetos Hélio Pellegrino, Marcelo Ferraz, Roberta Borsoi e Joana Hardy; o azulejista português Telmo Pereira; a produtora cultural Mônica Botelho; e Paulo Rogério Lage, diretor da Saramenha Artes & Ofícios.

• QUARTETO NA TELA

Haroldo Bontempo estará nesta quinta-feira (2/7), às 19h, na tela do Cine Santa Tereza. Vai lançar “Ao vivo em quarteto”, seu terceiro disco, que também terá filme média-metragem. Gravado com plateia no estúdio Galeria Resistor, o álbum reúne releituras de músicas de trabalhos passados de Bontempo, rearranjadas para o formato quarteto. Haroldo está acompanhado do baterista Bê Moura, da baixista Carol Ramalho e do soprista Vinícius Mendes. A apresentação foi registrada pelo diretor Júlio Folha, cineasta com quem Haroldo colaborou no curta premiado “Pai em versos”. A entrada é gratuita. Ingressos podem ser retirados na bilheteria e na plataforma Sympla.

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• ARRAIÁ DO BLUES

No próximo sábado (4/7), o Arraiá do Blues vai movimentar a Praça Alaska, no Sion, das 10h às 20h. Vão se apresentar alunos da Escola de Música Avantgarde, Banda Comblues, com repertório focado em clássicos do blues e vertentes do rock, e Banda Grama Azul, grupo feminino que mistura blues, country e folk. Os ingressos gratuitos devem ser retirados na plataforma Sympla.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.