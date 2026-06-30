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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Baby Consuelo e Helena Solberg, duas grandes mulheres em Ouro Preto

A cantora, tema do filme 'Apopcalipse segundo Baby', e a cineasta, homenageada pela CineOP, se destacaram na 21ª edição da mostra de cinema, que acaba hoje

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
30/06/2026 02:00

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Revelações sobre Baby Consuelo fazem parte do documentário de Rafael Saar - (crédito: Leo Lara/Divulgação)
Revelações sobre Baby Consuelo fazem parte do documentário de Rafael Saar crédito: Leo Lara/Divulgação

A 21ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que termina nesta terça-feira (30/6) na cidade histórica, teve como destaques a diretora Helena Solberg, homenageada desta edição, e a cantora Baby Consuelo, que participou da exibição do documentário “Apopcalipse segundo Baby”, dirigido por Rafael Saar. O filme mostra mais de cinco décadas da trajetória da artista, dos tempos dos Novos Baianos à carreira solo, e propõe um mergulho na construção de uma das personalidades mais singulares da música brasileira.

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 • HOMENAGEADA

Helena Solberg participou dos eventos que celebraram sua importante contribuição para o audiovisual nacional. Reconhecida como uma das pioneiras do cinema dirigido por mulheres no Brasil e autora de documentários de forte dimensão política e humana, Helena encontrou-se com o público e teve sua filmografia revisitada ao longo do evento.

Cineasta Helena Solberg, usando agasalho e touca azul, passeia em rua histórica de Ouro Preto
Sob a luz de inverno, a cineasta Helena Solberg passeia nas ruas históricas de Ouro Preto Leo Lara/divulgação

“Já havia estado em Ouro Preto em duas ocasiões no passado, mas esta visita foi mais extensa e tive tempo de apreciá-la com mais cuidado. É uma cidade belíssima e a preservação da sua arquitetura colonial é extraordinária, patrimônio da humanidade!”, elogiou Helena Solberg. “Ficamos no Solar do Rosário, hotel de nível internacional. Na própria rua onde está situado, encontramos duas lojas onde fomos recebidos pelos proprietários, com os quais mantivemos uma conversa deliciosa sobre a cidade e sua história. Só mesmo em Minas isso é possível hoje em dia”, afirmou.

• DE OLHO NO FUTURO

Leo Paixão fará palestra amanhã (1º/7) na abertura da Semana da Cozinha Mineira. O encontro está marcado para as 10h, na Cozinha Interativa Itambé Cumbucca. Nesta semana, chefs e produtores, além de representantes do turismo, da cultura, do poder público e da economia criativa, vão discutir o futuro da gastronomia mineira.

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• ESTREIA

Arthur Soares, de 18 anos, apresenta na próxima quinta-feira (2/7), no Teatro Feluma, o show “A duas linhas de você”. Autodidata, durante a pandemia ele aprendeu a tocar violão e teclado, compondo suas primeiras canções. No palco, Arthur estará acompanhado por Thiago Nunes (guitarra, mixagem e produção), Felipe Continentino (bateria), Bruno Veloso (baixo), e Bernardo Moreira (teclados).

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• CONCERTO

Após o sucesso da primeira edição, “Conceição em seresta” volta com programação ampliada e três apresentações gratuitas em Conceição do Mato Dentro. A temporada vai reunir Orquestra Sesiminas, sob regência de Felipe Magalhães, Caxi Rajão, Gabriel Carvalho e Juninho Braga. Os espetáculos ocuparão adros de igrejas históricas da cidade mineira. Idealizado pela produtora cultural Shirley Barros, o projeto alia música, patrimônio e turismo cultural, reforçando a vocação do município como referência na valorização de sua identidade e calendário de eventos. As apresentações estão marcadas para 11 de julho, 22 de agosto, no distrito de Córregos, e 26 de setembro, com entrada franca.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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