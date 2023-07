'Alice no país das maravilhas' inspira chá realizado por Agnes Farkasvolgyi

739

Agnes Farkasvolgyi organiza o Chá da Alice, inspirado no universo mágico de Lewis Carroll (foto: ARQUIVO PESSOAL)











A frase juntar a fome com a vontade de comer faz um sentido e tanto quando de um lado da mesa você tem a cozinheira Agnes Farkasvolgyi e, do outro, o universo mágico do escritor Lewis Carroll e sua obra “Alice no país das maravilhas”. Nesta terça-feira (11/7), Agnes abre seu restaurante, no Santo Antônio, às 17h, para o Chá da Alice.





Na casa da Agnes, o Chá da Alice será realizado pela segunda vez, mas antes passou pelo Sesc Palladium e Memorial Minas Vale como performance. “As performances foram através de um convite para participar do 'Carol’s day'. Os chás são filhotes das performances”, diz.





O que Lewis Carroll representa para você tanto na literatura e, claro, na gastronomia?

Ele é o criador das criaturas de “Alice no país das maravilhas”. E de um enredo mágico que me encanta e me inspira até hoje. A gastronomia é mais um elemento nonsense da estória.





O que não falta na história de Alice no país das maravilhas é criatividade e imaginação. Esses ingredientes são frequentes na culinária ou estão em falta ou pouco utilizados?

Acredito que criatividade e imaginação são escolhas de um cozinheiro nos nossos dias. Ser criativo não significa necessariamente criar o novo. A cozinha se apropria também da arte ao usar técnicas de colagem/ montagem/ forma e cor para criar. O combustível é a imaginação.





O que você leva do livro de Alice para o menu do chá? Com tantas referências, montar um cardápio tão específico é fácil ou difícil?

Não é fácil ou difícil, tenho que estar atenta aos detalhes, às entrelinhas ou ao literal. É na palavra que encontro o prato. Levo alguns ingredientes/pratos que são citados no texto. Scones, cogumelos, elixir de macaxeira, vinagre, pão, caldo, manteiga.





Em rede social você disse que este ano o evento tem a luxuosa participação da Samarina.br. O que ela agrega ao seu trabalho e o que você define como patisserie tupiniquim?

Conheci Sá Marina ano passado. Uma baiana arretada que é doceira/confeiteira poderosa. Parece um personagem do país das maravilhas. Coincidentemente é minha vizinha querida e aberta às novas ideias e projetos. Ganhei uma parceirona, muito além de alguém que faz doces. Patisserie tupiniquim é o nome que ela dá ao que faz! E faz todo sentido!





Ainda na rede social, o post com detalhes do chá é assinado pelo Chapeleiro, pelo Coelho Branco, pelo Gato Listrado e pela Rainha de Copas. Qual desses personagens é o seu favorito e por quê? E quem irá receber os convidados?

Tenho um apreço bem grande ao Chapeleiro, por isso já incorporei o personagem em cinco performances. Mas gosto muito também da insanidade e das birras da Rainha de Copas. Ainda não decidi quem recebe.





A mesa do chá é uma obra de arte com tantas louças e detalhes. Qual sua relação com as louças, quando e como começou a montar esse acervo tão lindo?

Minha mãe é colecionadora de louças lindas. Aprendi com ela o ritual de uma mesa bem montada. Por conta do bufê, comecei a me interessar por louças diferenciadas para montar apresentações para meus pratos e mesas com minha assinatura. O Bouquet Garni tem 34 anos. Meu acervo começa aí. E faz parte dos objetos de arte que fiz pra comemorar meus 60 anos.





Além do Chá de Alice, o ano segue com projetos como os jantares comemorativos aos seus 60 anos. O que vem pela frente?

Os jantares vão até outubro. Agora em julho, vou cozinhar todas sextas, fazendo um prato que tem minha assinatura. Vai ter goulash, língua com cacau e outras delícias. Em setembro, faço uma performance no Memorial da Vale e vou reeditar o jantar das mulheres artistas em outubro. Temos um projeto de um espaço/bar bem colorido para a casa da Agnes e que vai funcionar fins de semana ensolarados





Por falar em idade, o que ela tem trazido de bom para você na vida e na cozinha?

Principalmente tranquilidade. Possibilidade de realizar meus projetos com A Casa da Agnes, de dedicar meu tempo pra cada um desses projetos e trabalhos; das festas do bufê às exposições de arte. Voltei a estudar e aprender sobre coisas que me interessam.