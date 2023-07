Obras de Olavo Machado serão expostas na Praça Tiradentes, em Ouro Preto

739

Escultura de Olavo Machado (foto: Acervo pessoal)



Conjunto de obras em aço do artista mineiro Olavo Machado será exposto, a partir do próximo

sábado (15/7), na Praça Tiradentes, em frente ao Museu da Inconfidência. A mostra “Metal etéreo” integra a programação do Festival de Inverno de Ouro Preto.









A abertura da exposição, no dia 15, será marcada por uma cerimônia no auditório do Museu da Inconfidência, com minitalk de Angélica Adverse, coordenadora pedagógica da mostra, e visita guiada extensiva ao público presente.

ALL THAT JAZZ

NO CAFÉ COM LETRAS

O Clube do Jazz do Café com Letras completa 1 ano, no dia 18 de julho. Para celebrar o aniversário, o clube prepara programação especial entre terça-feira (11/7) e o próximo domingo (16/7). Entre as atrações estão Big Band do Cefart, Jaques Morelenbaum, CelloSam3aTrio, Enéias Xavier Quarteto, Blues Night Suíte 145 e Vinícius Mendes Quarteto.





Criado por Bruno Golgher, o clube conta com curadoria musical afinada, buscando promover o melhor da música instrumental e do jazz na capital mineira, além de abrir espaço para produções de outros gêneros. Com palco e estrutura técnica para apresentações de músicos, lançamentos e gravações mais intimistas, o espaço recebeu 220 shows, seis workshops e quatro atividades infantis.





Entre os destaques da temporada estão artistas de diferentes países que passaram pela casa, como Escalandrum (Argentina), Chris Bullock (EUA), Oded Tzur (Israel), Mike del Ferro (Holanda), Idriss Boudrioua e Nicolas Krassik (França).

ORIXÁS

NO PALCO DO MINAS

“Os orixás”, espetáculo do Grupo Giramundo, terá apresentações na próxima sexta-feira (14/7) e no sábado (15/7), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A peça estreou em 2001 e foi remontada em 2019.





Nesta nova versão, a trilha sonora foi totalmente refeita pelo músico mineiro Sérgio Pererê. As vozes foram regravadas por cantores e atores negros, entre eles o próprio Pererê, Maurício Tizumba, Djonga, Fabiana Cozza e Júlia Tizumba.