Estudante mineiro do Senac representa o Brasil em disputa na China

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Faltando pouco mais de dois meses para representar o Brasil na 48ª WorldSkills Competition, em setembro, em Xangai, na China, a rotina de Gabriel Moreira da Silva, do Senac em Juiz de Fora, que integra o Sistema Fecomércio MG, é marcada por dedicação e preparação que vai muito além das habilidades técnicas. Ele vive uma experiência que tem transformado sua visão de carreira, ampliado seus desafios e reforçado seu compromisso com a excelência profissional. Gabriel foi selecionado pelo Senac para representar o país na ocupação Vendas no Varejo, que integra pela primeira vez a maior competição mundial de ensino profissional.

A preparação para a WorldSkills visa formar profissionais altamente qualificados para o mercado de trabalho. Para isso, Gabriel, de 18 anos, conta apoio de uma equipe multidisciplinar, no Centro de Treinamento do Senac, em Belo Horizonte, formada pela expert nacional e treinadora Mônica de Paula Silva, responsável pelo treinamento técnico; pela treinadora regional de inglês, Cecília Frugoli; e pelas psicólogas Alessandra Carla Peixoto Monteiro e Bibiana de Azevedo Souza.

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• ORGULHO DOS PAIS

Os treinamentos são distribuídos em aulas de inglês e simulações para avaliações técnicas de vendas, em cenários que reproduzem situações reais da competição. O apoio da família tem sido combustível para o jovem mineiro durante essa caminhada. “Meus pais acompanham tudo de longe, estão muito orgulhosos, satisfeitos com o que venho conquistando, e sempre me apoiam”, diz Gabriel.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.