Toninho Horta, Djonga, Marina Sena e Caetano Sobrinho levam MG para a SXSW

Artistas mineiros, chefs e projeto social Favelinha participarão do evento mundial de tecnologia, música, audiovisual e economia criativa, em Austin (EUA)

Daniel Barbosa
Daniel Barbosa
Repórter
Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição.
11/02/2026 02:00

O rapper Djonga canta segurando o microfone, durante show no Rio de Janeiro. Atrás dele, painel vermelho exibe palavra grafitada em branco
A música antirracista de Djonga vai ao encontro das pautas contemporâneas de destaque na SXSW, que será realizado em março, em Austin crédito: Fábio Porciúncula/AFP

Minas Gerais terá, pela primeira vez, um lugar para chamar de seu no South by Southwest (SXSW), maior evento mundial de tecnologia, inovação e criatividade, realizado em Austin, no Texas (EUA). A participação inédita é iniciativa da Invest Minas – Agência de Promoção de Investimentos do Estado de Minas Gerais e das secretarias de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG).

Ao longo do mês de março, o SXSW vai reunir 500 mil participantes de 100 países. A delegação mineira marca presença entre os dias 14 e 16, quando que será ativada a Casa Minas, vitrine da produção artística e criativa do estado, que reunirá música, dança, moda, audiovisual e gastronomia, valorizando criadores mineiros.

A programação cultural prevê shows de Djonga, Marina Sena, Toninho Horta, Pereira da Viola e Nath Rodrigues; apresentação do Favelinha Dance e o desfile Favelinha Fashion Week, ambos ligados ao Centro Cultural Lá da Favelinha, do Aglomerado da Serra (BH); experiências gastronômicas com os chefs Carol Fadel, Maria Clara Magalhães, Yves Saliba e Caetano Sobrinho; pintura em mural a cargo de Sérgio Iron. Todas as atrações foram incluídas pela curadoria do SXSW na programação oficial do evento.

A proposta, segundo Bárbara Botega, secretária de Estado de Cultura e Turismo, é ampliar a visibilidade internacional da produção artística mineira e consolidar a cultura como ativo de desenvolvimento econômico. “A Casa Minas será o ponto de encontro onde é possível fazer negócios”, ela afirmou ontem, na apresentação do projeto.

Músico Toninho Horta está na Praça da Liberdade, em BH, sorrindo e tocando violão
Com carreira internacional há décadas e considerado um dos melhores instrumentistas do mundo, o guitarrista e violonista Toninho Horta promete montar banda de 'feras' para o show mineiro no SXSW Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Coordenador-geral da Casa Minas, Bruno Alencar destaca a importância da iniciativa. “O South by Southwest é um evento espalhado pela cidade, então você tem a Casa Porsche, a Casa da Alemanha, a Casa da Netflix, a Casa da Amazon, a Casa da Paramount, a Casa São Paulo e agora, pela primeira vez, estaremos lá também, ocupando um dos maiores palcos globais da criatividade, projetando imagem contemporânea, inovadora e conectada com o futuro”, diz.

Tomando o rapper Djonga como exemplo, Alencar ressalta o peso da programação. “Ele tem 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. É um artista mineiro que tem uma luta antirracista, e isso, no SXSW, faz muito sentido, porque eles gostam de levar para o palco principal da inovação global pautas concretas, agendas genuínas, pessoas que têm, de fato, bandeiras para conduzir sua arte. Djonga foi indicado ao Grammy Latino do ano passado”, pontua.

Cantora e compositora mineira Nath Rodrigues sorri e segura o violino
Cantora, compositora e violinista, Nath Rodrigues se destaca na nova cena musical de Minas Gerais Carlos Hauck/EM/D.A Press

Mulheres 

Alencar chama a atenção para a presença feminina na comitiva. “Nath Rodrigues é multi-instrumentista que toca um violino brilhante, tem uma voz incrível. No dia 15, ela abre para a Marina Sena, hoje com destaque enorme e 7,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Temos uma potência que precisamos levar para fora e fazer ganhar projeção internacional”, diz, destacando também a presença de Toninho Horta.

“Toninho já é artista internacional, dispensa comentários. Carrega o emblema do Clube da Esquina, é muito simbólico tê-lo no SXSW no ano subsequente à morte de Lô Borges. Ele disse que vai reunir 10 músicos da pesada de Nova York no show”, revela.

O Minas Day, em 14 de março, terá quatro painéis conectando inovação, sustentabilidade e economia criativa, além de destacar o papel da cultura e da gastronomia na nova economia global.

