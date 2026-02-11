Assine
overlay
Início Cultura
Cinema

Carmen Miranda entra no ritmo da folia

Mostra no Cine Humberto Mauro, com entrada franca, exibe 'Minha secretária brasileira' e 'Bananas is my business', nesta quarta e quinta-feira (11 e 12/2)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
Atores Carmen Miranda, Betty Grable e John Payne em cena do filme Minha secretária brasileira
Carmen Miranda, Betty Grable e John Payne em 'Minha secretária brasileira', atração desta quarta-feira (11/2) no Cine Humberto Mauro crédito: 20th Century Fox/reprodução

O Cine Humberto Mauro entra no ritmo da folia, com mostra especial dedicada ao carnaval. Carmen Miranda é a estrela das sessões gratuitas programadas para esta quarta e quinta-feira (11 e 12/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Nesta quarta, às 15h, vai passar “Minha secretária brasileira”, filme de Irvin Cummings lançado em 1942. Carmen faz o papel de Rosita, secretária da estrela de teatro Vicky Lane (Betty Grable), que acredita ter sido traída pelo namorado Dan Christy (John Payne) e reencontra um antigo companheiro de dança, Victor Prince (Cesar Romero). Christy terá a ajuda de Carmen para recuperar a moça.

Na quinta-feira, às 15h, a trajetória da Brazilian Bombshell será contada pelo documentário “Carmen Miranda: Bananas is my business” (1994), de Helena Solberg. A sala fica no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

belo-horizonte carmen-miranda cine-humberto-mauro cinema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay