Carmen Miranda entra no ritmo da folia
Mostra no Cine Humberto Mauro, com entrada franca, exibe 'Minha secretária brasileira' e 'Bananas is my business', nesta quarta e quinta-feira (11 e 12/2)
O Cine Humberto Mauro entra no ritmo da folia, com mostra especial dedicada ao carnaval. Carmen Miranda é a estrela das sessões gratuitas programadas para esta quarta e quinta-feira (11 e 12/2).
Nesta quarta, às 15h, vai passar “Minha secretária brasileira”, filme de Irvin Cummings lançado em 1942. Carmen faz o papel de Rosita, secretária da estrela de teatro Vicky Lane (Betty Grable), que acredita ter sido traída pelo namorado Dan Christy (John Payne) e reencontra um antigo companheiro de dança, Victor Prince (Cesar Romero). Christy terá a ajuda de Carmen para recuperar a moça.
Na quinta-feira, às 15h, a trajetória da Brazilian Bombshell será contada pelo documentário “Carmen Miranda: Bananas is my business” (1994), de Helena Solberg. A sala fica no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro).
