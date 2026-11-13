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MUSICAL

Alcione é homenageada em musical que chega a BH neste fim de semana

Com 24 atores em cena, 300 figurinos e direção de Miguel Falabella, espetáculo parte das raízes maranhenses da cantora para celebrar seus 50 anos de carreira

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
13/11/2026 17:22 - atualizado em 13/11/2026 17:22

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Mais de uma dezena de artistas, vestindo figurinos coloridos, está no palco apresentando musical sobre Alcione
'Marrom, o musical' comemora os 50 anos de carreira de Alcione e chega pela primeira vez a Belo Horizonte neste fim de semana crédito: Caio Gallucci

Alcione é a nossa Aretha Franklin”. É assim que Jô Santana define a artista que inspirou seu mais recente projeto teatral. Idealizador de "Marrom, o musical", o produtor vê na trajetória da artista maranhense a oportunidade de levar ao palco um retrato da cultura popular brasileira. O espetáculo chega pela primeira vez a Belo Horizonte neste fim de semana, com apresentações sábado (14/11) e domingo (15/11), no Palácio das Artes.

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Cerca de 85 mil pessoas já assistiram ao musical, que passou por São Paulo e Rio de Janeiro. A montagem percorre os 50 anos de carreira de Alcione e recupera a ligação da cantora com o Maranhão, presente em sua música e em sua trajetória. Para Jô, essa relação é indispensável para entender a artista.

A ideia surgiu durante a montagem de "Cartola – o mundo é um moinho", outro trabalho idealizado pelo produtor. Na ocasião, Alcione foi convidada para cantar no espetáculo. Em um encontro nos bastidores, Jô comentou com a artista que sua vida daria um musical, e ela reagiu com surpresa.

Cerca de dez anos antes, Jô havia se encantado com o bumba meu boi, manifestação que se tornou o ponto de partida para a narrativa. “Falei: ‘Alcione, eu quero contar sua história a partir do boi’”, conta. Na sequência, procurou o dramaturgo Miguel Falabella, com quem dividiu a construção do espetáculo. Falabella assina o texto e a direção, ao lado de Eliete Ferraz.

Empoderamento feminino

O bumba meu boi é o ponto de partida para contar a história de Alcione. A cantora sempre levou as referências de sua terra para a música e fez questão de defender essa cultura. 

“É o feminino, o empoderamento, é o Maranhão que ela levou para o mundo e defende, a terra dela. É esse Brasil profundo que a gente traz para o espetáculo, esse Brasil real, de corpos reais”, explica Jô Santana. 

São 24 atores em cena e mais de 300 figurinos. O produtor, que já realizou musicais sobre Cartola e Dona Ivone Lara, conta que sempre gostou da Broadway, mas sentia falta de encontrar suas próprias referências nas grandes montagens.

“Queria me ver representado, eu como homem preto, e representado pelo povo brasileiro em cena, com corpos reais. Quando você vai a uma escola de samba, você vê corpos reais, que não vê em qualquer lugar”, afirma Jô.

Em "Marrom", a música assume papel central na dramaturgia. As canções de Alcione ajudam a conduzir a história e dar ritmo à narrativa. “A música é a dramaturgia do musical. Ela vai amarrando as cenas”, explica Jô. É por meio delas que o público acompanha diferentes fases da trajetória da cantora.

“Falo sempre que Alcione inventou a sofrência”, brinca. “Ela canta com a Iza, agora está viajando com Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. É genial. É uma cantora que toca quatro instrumentos e tem base vocal muito ligada ao jazz. Alcione é uma entidade”, elogia.

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A homenagem, aliás, tem significado especial por ocorrer enquanto a artista está viva e em plena atividade. Jô acompanhou de perto a emoção de Alcione ao assistir à montagem pela primeira vez, no Rio de Janeiro. A cantora estava acompanhada por familiares e se emocionou durante a apresentação.

“Ela chorou muito. Quando entrou no teatro, estava todo mundo de pé. Foi uma loucura, muito emocionante”, recorda. A artista deve assistir novamente ao musical nesta temporada.

Além da dimensão artística, o produtor chama a atenção para a estrutura necessária para manter uma montagem desse porte em circulação. A turnê envolve quase 60 profissionais, entre elenco e equipe técnica. Desde a concepção, o projeto já movimentou mais de 250 empregos diretos e indiretos.

“É um desafio levar a cultura popular, levar os nossos para o Brasil afora”, diz Jô. A ideia, segundo ele, é fazer com que essas histórias e artistas ocupem cada vez mais espaço nos palcos brasileiros.

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"MARROM, O MUSICAL"

Sábado (14/11) e domingo (15/11), no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos de R$ 25 a R$ 250, à venda na plataforma Eventim e na bilheteria.

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