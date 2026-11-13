Vitória de Rosalía no Grammy Latino levanta debate sobre artistas da região

A vitória da cantora espanhola Rosalía na categoria de Álbum do Ano no Grammy Latino 2026, na noite da última quinta-feira (12/11), com o disco “Lux complete works” gerou discussões e críticas nas redes sociais, principalmente devido à nacionalidade da artista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Rosalía nasceu em Sant Cugat del Vallès e foi criada em Sant Esteve Sesrovires, uma pequena cidade na Catalunha. Críticos e parte do público argumentaram que Rosalía é europeia, portanto, não deveria estar competindo ou dominando uma premiação voltada especificamente à música latina.

A discussão sobre sua presença na premiação começou em 2019, quando ela ganhou o prêmio principal do Grammy Latino pela primeira vez, com o álbum “El mal querer”; pouco depois, ela foi premiada pela segunda vez, por “Motomami”.

Com a vitória neste ano, Rosália se torna a mulher com mais vitórias nessa categoria, o que divide ainda mais as opiniões entre quem vê o feito como qualidade artística e quem aponta falta de espaço para talentos genuinamente latino-americanos.

Desta vez, a polêmica ganhou força especialmente entre os fãs brasileiros pelo fato de Anitta disputar a mesma categoria, com o álbum “Equilibrivm". Além disso, a indicação de Rosalía na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa pela faixa “Memória” gerou forte reação nas redes sociais, que apontaram que a inclusão de uma artista europeia em um dos poucos espaços de representação do Brasil na premiação tirava espaço de artistas nacionais.

Por outro lado, pelas regras do Grammy Latino, a elegibilidade não se baseia estritamente na nacionalidade dos artistas, mas no idioma da obra, que, pelos critérios da Academia de Gravação, inclui espanhol, português e dialetos ibero-americanos. Como o espanhol é uma língua românica/latina, a Academia considera a música elegível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os artistas brasileiros, Anitta, Eli Soares, Lauana Prado, Leci Brandão, Urias; Criolo, Amaro Freitas e Dino Santiago; Emicida, Johnny Hooker e Ney Matogrosso; João Gomes, Mestrinho e Jota.pê foram premiados. Mateus Alves e Tomaz Alves Souza venceram pela trilha de “O agente secreto”.