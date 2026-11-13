Atriz Neusa Borges é hospitalizada no Rio com pneumonia bacteriana

A atriz Neusa Borges deu entrada no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (9). Aos 84 anos, a artista foi hospitalizada para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.

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O estado de saúde da paciente é estável, conforme informações do boletim médico divulgado nesta sexta-feira (13). A equipe do hospital informou que ainda não existe previsão para a liberação da veterana.

Trajetória na televisão, no teatro e no cinema

Nascida em 8 de março de 1941, em Florianópolis, Neusa começou a carreira artística como cantora em casas noturnas da capital paulista. Sua estreia na televisão aconteceu na década de 1970, ponto de partida para uma trajetória com mais de seis décadas nos palcos, nas telas de cinema e em mais de 30 folhetins.

Na teledramaturgia, a atriz deu vida a personagens marcantes, com destaque para papéis como:

A Madá de "Dancin’ Days" (1978)

A Florência de "A Indomada" (1997)

A Dalva de "O Clone" (2001)

O currículo da profissional na televisão reúne outros títulos de grande exibição, como as novelas "Escrava Isaura", "América", "Caminho das Índias" e "Salve Jorge".

Reconhecimento recente e militância

Pelo trabalho no longa-metragem "Mussum: O Filmis" (2023), Neusa conquistou o Kikito de Melhor Atriz Coadjuvante durante o Festival de Gramado.

Fora das telas, a veterana sempre manteve atuação destacada na militância pela igualdade racial, apontando episódios de racismo e denunciando a carência de espaço para atrizes negras na televisão.

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Em março de 2026, a TV Globo firmou um contrato de validade vitalícia com a atriz, em homenagem a todo o histórico de sua carreira artística.