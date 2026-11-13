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Carlinhos Maia cai no choro ao mandar recado comovente à Deolane Bezerra

Influenciador não conteve as lágrimas ao relembrar da amiga; saiba mais

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Mariana Morais
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Mariana Morais
Repórter
13/11/2026 11:54 - atualizado em 13/11/2026 11:55

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Carlinhos Maia cai no choro ao mandar recado comovente à Deolane Bezerra
O desabafo aconteceu na presença de Ayarla Souza, influenciadora convidada para participar dos cultos promovidos no reality comandado por Carlinhos, em Barra de São Miguel, Alagoas crédito: Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre Deolane Bezerra durante um momento de oração na nova temporada da Casa da Barra.

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O influenciador aproveitou a ocasião, na noite de quinta-feira (12), para dedicar uma mensagem à advogada e revelar que costuma pensar nela com frequência.

O desabafo aconteceu na presença de Ayarla Souza, influenciadora convidada para participar dos cultos promovidos no reality comandado por Carlinhos, em Barra de São Miguel, Alagoas.

Emocionado, ele admitiu que decidiu falar sobre a antiga amiga mesmo sabendo que a declaração poderia gerar repercussão negativa.

"Quero dedicar também essa noite para a Deolane, porque é alguém que sempre vem na minha mente. Sempre, sempre. Sabe quando você sente que ela tem uma alma boa, tem um coração muito bom? Eu não ganharia nada dizendo isso aqui pra vocês, pelo contrário, acho que mais me prejudica… Ela vem muito na minha mente", declarou.

Deolane está presa desde maio deste ano, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro relacionada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

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As autoridades também apuram movimentações financeiras consideradas incompatíveis com o patrimônio declarado pela advogada.

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