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Carlinhos Maia: nova temporada de 'Stories da Mansão' estreia em junho

Oito episódios serão exibidos no Multishow e Globoplay. Elenco inclui influenciadores, com Deborah Secco e Whindersson entre os convidados especiais

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VB
Victoria Borges
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Victoria Borges
Repórter
26/05/2026 09:21

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Segunda temporada de
Segunda temporada de "Stories da Mansão - O Retiro", reality show de Carlinhos Maia no Multishow, estreia em 2 de junho crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda temporada de "Stories da Mansão - O Retiro", reality show de Carlinhos Maia no Multishow, estreia em 2 de junho e promete uma dinâmica diferente da vista nos episódios anteriores.

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Após reunir amigos em sua mansão em em Penedo, Alagoas, na primeira temporada, o influenciador agora leva o grupo para um retiro na serra em busca de reconexão e autoconhecimento. Em meio a atividades voltadas ao bem-estar, os participantes terão de lidar com conflitos pessoais e dilemas existenciais.

 

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Além de Carlinhos, o elenco conta com Rico Melquiades, Weslley Araujo, Rafa Moreira, Joel Divo, Patixa Teló, Julia Unica, Bianka Nicoli, Bubu e Ludmillah Anjos. A especialista em autoconhecimento Mariana Farah participa para guiar a experiência.

A temporada também terá participações especiais de nomes como Deborah Secco, Whindersson Nunes, Lucas Guimarães, Luciana Gimenez, Márcia Fu, Maya Massafera, Tirulipa e João Pedro Moura.

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Com oito episódios, a atração será exibida às terças e quintas-feiras, às 23h, no Multishow, além de ficar disponível no Globoplay para assinantes do plano premium. O episódio de estreia também poderá ser assistido gratuitamente na plataforma.

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