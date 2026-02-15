Assine
overlay
Início Cultura
NÃO AGRADOU

'Vai ter sempre', diz Carlinhos Maia sobre vaias que recebeu no carnaval

Alagoano tentava interagir com o público de cima de um dos trios do bloco no Carnaval do Recife

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
15/02/2026 13:57

compartilhe

SIGA
x
Carlinhos Maia foi vaiado no Galo da Madrugada
Carlinhos Maia foi vaiado no Galo da Madrugada crédito: Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlinhos Maia se manifestou após ser vaiado no sábado (14/02) ao interagir com o público de cima de um dos trios do Galo da Madrugada, no carnaval do Recife. O influenciador falou sobre a cena, que viralizou (assista abaixo), em uma série de vídeos publicados em suas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vocês viram o vídeo aí, né?", perguntou aos seguidores. "Parem de se preocupar com negócio de vaia. Vai ter sempre. Sou uma pessoa que do mesmo jeito que gostam, odeiam. Pronto, acabou. Relaxa."

Maia afirmou que não se importou tanto com o ocorrido no tradicional bloco de rua. "Vocês já mudaram a minha vida para sempre", disse, referindo-se aos fãs. "O fato de eu chegar em casa e não ter que me preocupar com nada, literalmente... Já estou me acostumando. Quem gosta, gosta, quem não gosta é isso: manifeste seu não gostar."

 

Leia Mais


O alagoano disse que não vai deixar de curtir a folia por causa disso. "Vamos viver o carnaval, porque eu perco tudo, menos o direito de ser livre", comentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por outro lado, ele admitiu que gosta bastante quando encontra pessoas que tem coisas boas a falar sobre ele. "Para mim o mais importante é quando vocês me encontram e ficam me elogiando, aí eu fico molinho", disse. "Isso é a coisa que eu mais gosto. Elogio eu sei receber, amo."

Tópicos relacionados:

carnaval-2026 celebridades galo-da-madrugada recife

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay