'Vai ter sempre', diz Carlinhos Maia sobre vaias que recebeu no carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlinhos Maia se manifestou após ser vaiado no sábado (14/02) ao interagir com o público de cima de um dos trios do Galo da Madrugada, no carnaval do Recife. O influenciador falou sobre a cena, que viralizou (assista abaixo), em uma série de vídeos publicados em suas redes sociais.

"Vocês viram o vídeo aí, né?", perguntou aos seguidores. "Parem de se preocupar com negócio de vaia. Vai ter sempre. Sou uma pessoa que do mesmo jeito que gostam, odeiam. Pronto, acabou. Relaxa."

Maia afirmou que não se importou tanto com o ocorrido no tradicional bloco de rua. "Vocês já mudaram a minha vida para sempre", disse, referindo-se aos fãs. "O fato de eu chegar em casa e não ter que me preocupar com nada, literalmente... Já estou me acostumando. Quem gosta, gosta, quem não gosta é isso: manifeste seu não gostar."

O alagoano disse que não vai deixar de curtir a folia por causa disso. "Vamos viver o carnaval, porque eu perco tudo, menos o direito de ser livre", comentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por outro lado, ele admitiu que gosta bastante quando encontra pessoas que tem coisas boas a falar sobre ele. "Para mim o mais importante é quando vocês me encontram e ficam me elogiando, aí eu fico molinho", disse. "Isso é a coisa que eu mais gosto. Elogio eu sei receber, amo."