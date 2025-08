Sem papas na língua, Tiago Ramos detona reality de Carlinhos Maia

A tensão entre Tiago Ramos e o Rancho do Maia, reality comandado por Carlinhos Maia, voltou à tona nesta segunda-feira (4). O modelo, conhecido por seu breve relacionamento com Nadine Santos, mãe de Neymar Jr., não escondeu a irritação ao ser questionado sobre uma possível participação no programa novamente — e disparou ofensas que reacenderam a polêmica envolvendo sua expulsão do elenco.

Tudo começou quando Tiago abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores. No entanto, bastou a primeira pergunta para o clima pesar. “Vai pro Rancho do Maia?”, quis saber um fã. A resposta veio sem filtros: “Meu irmão, eu não vou pra isso não! Desvinculem meu nome disso. Chatisse [sic] do carai”, escreveu o influenciador visivelmente alterado.

Expulsão após briga ao vivo ainda repercute

A irritação de Tiago Ramos não é gratuita. Em maio, o modelo protagonizou um dos episódios mais controversos da temporada do Rancho do Maia, quando se envolveu em uma briga com o influenciador Verinha. Ambos, sob efeito de álcool, trocaram agressões físicas após uma discussão acalorada durante a madrugada. O ápice veio quando Verinha deu um tapa no rosto de Tiago, gerando tensão entre os participantes e espanto nas redes sociais.

Diante da confusão, Carlinhos Maia decidiu pela expulsão imediata dos dois envolvidos, alegando que não toleraria violência dentro do programa. No entanto, Tiago se revoltou com a decisão, alegando que foi a vítima na situação e criticando a condução da produção. Segundo o humorista, o comportamento de Tiago Ramos já vinha sendo considerado “excessivo”, principalmente pelo consumo abusivo de bebida alcoólica.

Rancor e mágoas expostos publicamente

Desde então, Tiago Ramos evita comentar o assunto, mas episódios como o desta segunda-feira mostram que a ferida segue aberta. Ao ser lembrado do reality, o ex-A Fazenda demonstrou que prefere deixar o passado para trás — mesmo que isso signifique atacar publicamente um dos maiores nomes da internet brasileira.

A polêmica revive um capítulo conturbado da carreira do influenciador, que tem sido marcado por conflitos, declarações explosivas e reviravoltas inesperadas. Enquanto Carlinhos Maia segue colhendo os frutos de seu projeto com novas temporadas do Rancho do Maia, Tiago Ramos luta para reconstruir sua imagem — mesmo que para isso precise, vez ou outra, desabafar com um pouco de fúria.

The post Sem papas na língua, Tiago Ramos detona reality de Carlinhos Maia appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.