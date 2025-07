Bissexualidade e separação: o que está por trás do fim do casamento de Carlinhos Maia e Lucas?

A separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, 28 de julho, após o Portal LeoDias divulgar uma informação bombástica: o motivo do rompimento estaria relacionado à descoberta da bissexualidade do humorista. Segundo a publicação, o influenciador teria se envolvido emocionalmente com uma mulher, o que teria sido o estopim para o fim do relacionamento que durava 15 anos.

Quem é a mulher apontada como pivô da separação entre Lucas Guimarães e Carlinhos Maia?

O nome que circula nos bastidores é o de Eduarda Luvisneck, mais conhecida nas redes como Duda. A influenciadora digital soma mais de 194 mil seguidores no TikTok e 35,8 mil no Instagram, onde compartilha conteúdos de lifestyle, viagens e trabalho.

A relação entre Carlinhos Maia e Duda não era exatamente secreta. Os dois já participaram juntos de lives nas redes sociais e trocaram elogios que, à época, pareciam apenas brincadeiras descontraídas. No entanto, com os novos rumores, as interações ganharam outra dimensão.

“Foi divertido e incrível, Carlinhos Maia. Você é fera demais, máximo respeito e admiração”, escreveu Duda após uma das transmissões ao vivo com o humorista. Em uma das lives, o próprio Carlinhos chegou a dizer que estava apaixonado por ela — e ela por ele. A declaração, até então tratada como uma provocação bem-humorada, agora ressurge com novo peso diante da separação.

Fim da união de 15 anos dos influenciadores

O término entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foi anunciado oficialmente no último sábado, 26 de julho, por meio de um post conjunto no Instagram. O casal afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo, sem conflitos e com total maturidade.

“São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal”, declararam no comunicado.

Eles ainda frisaram que não se tratou de uma decisão precipitada: “Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar”, completaram, pedindo respeito ao momento delicado.

Repercussão e silêncio sobre Duda

Até o momento, nem Carlinhos Maia, nem Lucas Guimarães se pronunciaram oficialmente sobre o nome de Duda ser ligado à separação. A influenciadora, por sua vez, também não comentou os boatos diretamente até o presente momento.

