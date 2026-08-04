Lollapalooza Brasil 2027: pré-venda para 15 anos começa com spoilers
Festival inicia venda do Lolla Pass para edição histórica; saiba como garantir seu ingresso
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A pré-venda do Lolla Pass para a edição de 15 anos do Lollapalooza Brasil começou nesta terça-feira (4/8). A venda do ingresso que dá acesso aos três dias de festival foi iniciada logo após o encerramento do Lollapalooza Chicago, aumentando a curiosidade sobre o line-up da edição brasileira.
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As apresentações nos Estados Unidos alimentaram a expectativa sobre quais artistas podem desembarcar no Brasil. Em março de 2027, o festival chega à sua 14ª edição, celebrando 15 anos de história no país.
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Destaques de Chicago
Realizado no último fim de semana, o Lollapalooza Chicago reafirmou sua capacidade de reunir grandes nomes e promover encontros inesperados. Entre os momentos marcantes, Charli XCX e Lorde cantaram juntas a música "Girl, so confusing", enquanto Olivia Rodrigo fez uma participação surpresa no show do The Smashing Pumpkins.
Jennie se tornou a primeira artista solo de K-pop a se apresentar no palco do festival em Chicago. Outro destaque foi a banda The Neighbourhood, que tocou sucessos como "Sweater Weather" e "Flawless". Uma enquete nas redes sociais do Lollapalooza Brasil revelou que nove dos artistas mais pedidos pelo público se apresentaram na edição americana, incluindo Charli XCX, Jennie, Olivia Dean e Tate McRae.
Como garantir ingressos para o Lollapalooza Brasil
O Lolla Pass está disponível para compra no site e na bilheteria física oficial da Ticketmaster Brasil. Os ingressos para os três dias de evento são divididos em três setores:
- Lolla Pista: com parcelas a partir de R$ 96,90 mensais;
- Lolla Comfort by Bradesco: oferece mais comodidade, com vista privilegiada e áreas exclusivas. Os ingressos custam a partir de R$ 198,51 por mês;
- Lolla Lounge by Vivo: inclui open bar e food, ativações de marcas, after party e shuttle. As parcelas começam em R$ 348,90.
Os valores informados consideram o desconto máximo para compras parceladas em 10 vezes, no primeiro lote, para meia-entrada na bilheteria física com cartões Bradesco, Bradescard, next e Digio. Compras online têm taxa de serviço de 20%.
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Estão disponíveis as modalidades de entrada social, que oferece 45% de desconto com doação de R$ 20,00, além da meia-entrada e inteira. Clientes Bradesco contam com 15% de desconto e podem parcelar em até 10 vezes sem juros.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.