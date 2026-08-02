Madonna e Kylie Minogue fazem show juntas em festival em Amsterdã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna encerrou a programação principal do festival WorldPride, de celebrações do orgulho LGBTQIA+, em Amsterdã na madrugada deste domingo (2) com um show que teve a participação surpresa da australiana Kylie Minogue.

Madonna cantou faixas do seu novo álbum, "Confessions II", e de "Confessions on a dance dloor". Com Kylie Minogue, cantou a música "Love aensation".

Antes, centenas de milhares de pessoas ocuparam as margens dos canais de Amsterdã para acompanhar a tradicional parada aquática da WorldPride. Barcos decorados com bandeiras do arco-íris e balões cruzaram a cidade enquanto multidões, muitas fantasiadas, acompanhavam o desfile.

Além da festa, o evento teve tom de manifestação política. Cartazes com frases como "Make America gay again" e "Same love. Same rights!" foram vistos entre o público, e uma das embarcações exibia bonecos representando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma sátira.

A edição deste ano da WorldPride marca os 25 anos desde que a Holanda realizou o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo reconhecido por lei.

O evento também ocorreu sob reforço na segurança após o ataque à Parada do Orgulho de Berlim no fim de semana passado, que deixou um morto e mais de 30 feridos. Segundo a Reuters, policiais patrulharam a região em bicicletas, barcos, jet skis e viaturas. A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, anunciou medidas adicionais de segurança, embora sem detalhá-las.

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Apesar do esquema reforçado, organizadores afirmaram à Reuters que a prioridade continuou sendo preservar o caráter inclusivo da WorldPride e não permitir que o temor de ataques afetasse as celebrações.