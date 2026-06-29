Madonna critica o uso de inteligência artificial em produções musicais

Às vésperas do lançamento de seu novo álbum, "Confessions 2", na próxima sexta (3/7), Madonna se posicionou contra o uso de recursos de inteligência artificial (IA) na arte. Numa entrevista à edição italiana da Vogue, a rainha do pop afirmou que a música e a indústria mudaram e se importam apenas com os números. "Algoritmos e inteligência artificial são o oposto de correr riscos. E, para mim, isso é o oposto de fazer arte", disse.

"Antigamente, você estava rodeado de pintores, músicos, dançarinos e artistas, todos juntos, trabalhando a partir de uma conexão muito pura. Eu valorizo muito essa experiência. Hoje em dia, isso não acontece mais", completou a cantora.

A artista cita letra do seu mais novo single com Sabrina Carpenter, "Bring your love". "Agora, para conseguir um contrato com uma gravadora, você pensa em quantos seguidores tem. É por isso que eu digo 'Don't try to distract me with numbers/ I did it all for love' (não tente me distrair com números/ Eu fiz tudo por amor)".

"Gosto de fazer pausas e desaparecer. É assim que você alimenta sua imaginação", declarou Madonna sobre seu processo criativo. Segundo ela, ser artista de verdade significa viver por meio da inspiração, de novos desafios e de estímulos constantes.

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Essa não é a primeira vez que Madonna critica o uso da tecnologia no meio artístico. Durante a pré-estreia do curta "Confessions 2 - the film", no Beacon Theater, em Nova York, a cantora pede para o público guardar os celulares. Para ela, a necessidade de documentar tudo mudou o modo como as pessoas vivem. "Larguem esses malditos celulares e interajam uns com os outros."