Jota Quest libera mais duas faixas do seu tributo a Tim Maia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Jota Quest antecipou nesta quinta-feira, 25 de junho, mais duas faixas de seu novo álbum em homenagem à obra de Tim Maia. O lançamento faz parte das celebrações de 30 anos de carreira do grupo mineiro.

As canções divulgadas são releituras de “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, um clássico do álbum “Tim Maia 1971”, e o lado-b “Estrela do Meu Show”, uma versão em português de “You're the Star of My Show", da banda norte-americana Kwick.

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O álbum completo tem lançamento confirmado para 6 de setembro, data do primeiro show da turnê “Jota Quest Toca Tim Maia” no Rock in Rio 2026. As faixas chegam às plataformas digitais com visualizers produzidos pelo designer Batman Zavareze, disponíveis no YouTube da banda.

O projeto tem o apoio de Carmelo Maia, filho de Tim Maia e responsável por gerenciar o espólio artístico do pai. Com produção do baixista PJ, o novo álbum terá 16 faixas e começou a ser produzido no início de 2025.

A homenagem retoma a influência que Tim Maia exerceu sobre a banda desde o seu primeiro disco, “J.Quest”, de 1996. Na época, o artista foi o padrinho artístico do grupo, cujo som era influenciado por ritmos da black music como funk, disco e soul.

“Estamos revelando agora mais duas faixas do álbum, com destaque para ‘Estrela do Meu Show’, este super lado-b do Tim que é uma faixa quase que inédita, com a voz dele e tudo!”, comemora o vocalista Rogerio Flausino.

Além do tributo, a celebração de 30 anos do grupo inclui o relançamento do álbum de estreia, “J.Quest”, remasterizado para os formatos vinil e digital, com previsão de lançamento para novembro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.