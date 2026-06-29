Isabelle Nogueira deixa o posto de cunhã-poranga do Boi Garantido

Isabelle Nogueira, de 33, deixou o posto de Cunhã-Poranga do Boi Garantido. A dançarina anunciou a saída por meio do Instagram na madrugada desta segunda (29/6), depois de 10 anos à frente do item. Ela se despediu da posição durante o fim de semana, com as três noites de apresentações do 59º Festival Folclórico de Parintins, realizado no Bumbódromo da cidade amazonense.

"Confesso que meu corpo quer ficar. Ele diz que ainda tenho os atributos para defender o item por mais alguns anos. Mas a minha alma entende o tempo dos ciclos. Algumas histórias não terminam quando acaba a força, mas quando transbordam de propósito. Saio porque cumpri aquilo para o qual fui chamada!", disse.

De acordo com ela, o Garantido mudou sua vida. "Tinha tudo contra mim, pois cresci em meio à escassez e à vulnerabilidade, mas foi através da minha mãe que conheci o amor pelo meu Boi. E de torcedora, há mais de 20 anos, me tornei fazedora de cultura", ressaltou.





A ex-BBB disse que enfrentou machismo e preconceito em sua trajetória. "No maior reality da América Latina, o Brasil conheceu muito mais do que a dançarina: a mulher com voz e propósito. De 2024 para cá, nós rompemos barreiras da invisibilidade! E temos a alegria de ver o Festival de Parintins conquistar novos espaços e levar ainda mais reconhecimento ao nosso Amazonas. Vencemos!"

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Isabelle Nogueira destacou sua gratidão. "Retiro-me do item com o coração transbordando de gratidão. Isso não é um fim. É o começo de uma nova era! Obrigada, Festival e minha amada Parintins. Obrigada, meu amado Boi Garantido. Meu eterno campeão. Hoje me despeço do item, mas jamais de você", concluiu.