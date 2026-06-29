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FESTIVAL DE PARINTINS

Isabelle Nogueira deixa o posto de cunhã-poranga do Boi Garantido

Dançarina se despediu do item 9 do Festival de Parintins na madrugada desta segunda-feira (29/6), depois de 10 anos na posição

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29/06/2026 13:58

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Isabelle Nogueira como cunhã-poranga do Boi Garantido no 59º Festival Folclórico de Parintins.
"Algumas histórias não terminam quando acaba a força, mas quando transbordam de propósito. Saio porque cumpri aquilo para o qual fui chamada!", disse Isabelle Nogueira crédito: Instagram/Reprodução

Isabelle Nogueira, de 33, deixou o posto de Cunhã-Poranga do Boi Garantido. A dançarina anunciou a saída por meio do Instagram na madrugada desta segunda (29/6), depois de 10 anos à frente do item. Ela se despediu da posição durante o fim de semana, com as três noites de apresentações do 59º Festival Folclórico de Parintins, realizado no Bumbódromo da cidade amazonense.

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"Confesso que meu corpo quer ficar. Ele diz que ainda tenho os atributos para defender o item por mais alguns anos. Mas a minha alma entende o tempo dos ciclos. Algumas histórias não terminam quando acaba a força, mas quando transbordam de propósito. Saio porque cumpri aquilo para o qual fui chamada!", disse.

 

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De acordo com ela, o Garantido mudou sua vida. "Tinha tudo contra mim, pois cresci em meio à escassez e à vulnerabilidade, mas foi através da minha mãe que conheci o amor pelo meu Boi. E de torcedora, há mais de 20  anos, me tornei fazedora de cultura", ressaltou.

 

A ex-BBB disse que enfrentou machismo e preconceito em sua trajetória. "No maior reality da América Latina, o Brasil conheceu muito mais do que a dançarina: a mulher com voz e propósito. De 2024 para cá, nós rompemos barreiras da invisibilidade! E temos a alegria de ver o Festival de Parintins conquistar novos espaços e levar ainda mais reconhecimento ao nosso Amazonas. Vencemos!"

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Isabelle Nogueira destacou sua gratidão. "Retiro-me do item com o coração transbordando de gratidão. Isso não é um fim. É o começo de uma nova era! Obrigada, Festival e minha amada Parintins. Obrigada, meu amado Boi Garantido. Meu eterno campeão. Hoje me despeço do item, mas jamais de você", concluiu.

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