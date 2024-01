Um retrato da cultura do Norte do Brasil, o Festival Folclórico de Parintins esteve em destaque nas redes sociais nesta última semana após a entrada da amazonense Isabelle Nogueira no BBB 24. A dançarina dá vida a personagem ‘Cunhã-poranga’ na festividade, reconhecida como uma das maiores a céu aberto do mundo.

Do Amazonas diretamente para a casa mais vigiada do Brasil, Isabelle, de 31 anos, ganhou uma atenção especial por sua trajetória marcante. Dançarina e influencer, ela entrou no BBB 24 após receber mais de 2 milhões de votos do público. Fora das telas, ela já era conhecida por seu papel no festival e acumulava milhares de seguidores nas redes.

Nesta segunda-feira (8/1), Isabelle Nogueira apresentou-se para os brothers e fez questão de explicar a tradição do ‘boi-bumbá’ e a importância do Festival de Parintins, tanto para os nortistas quanto para todo o Brasil.

O festival

Semelhante aos desfiles das escolas de samba no carnaval, o Festival de Parintins reúne música, dança, carros alegóricos e fantasias em uma disputa folclórica entre dois bois: o ‘Boi Caprichoso’, de cor preta e o ‘Boi Garantido’, de cor branca, pelo qual Isabelle compete. O embate remete à uma antiga tradição guiada pela lenda do ‘boi-bumbá’.

Este grande espetáculo no coração da Amazônia ocorre anualmente no último final de semana do mês de junho desde 1965. Ele toma lugar no Centro Cultural de Parintins, o famoso “Bumbódromo”, reunindo mais de 20 mil pessoas em cada uma das três noites de festa.

O Bumbódromo em Parintins tem capacidade para 35 mil pessoas Reprodução/ Alex Pazuello

As duas agremiações folclóricas responsáveis pela disputa possuem cores próprias e uma rivalidade intensa. Marcados pelo vermelho do Boi Garantido ou pelo azul do Boi Caprichoso, os grupos apresentam performances com temas relacionados a lendas e rituais das etnias indígenas e da cultura popular amazônica.

Além dos bois, outros personagens tradicionais ganham vida no festival e são julgados na disputa, como é o caso da Cunhã-poranga, que simboliza a mais bela mulher indigena e é interpretada por Isabelle Nogueira no Garantido desde 2018. No fim das festividades, todos eles são avaliados em diversas categorias e apenas um boi é declarado campeão.

Em 2023 quem pôde celebrar a vitória foi a equipe do Boi Caprichoso, pelo segundo ano seguido. Contudo, são os vermelhos que acumulam o maior número de títulos (31 vitórias nas 56 edições) e que, neste ano, estão reunidos na torcida pela sister Isabelle na disputa milionária.

Em reconhecimento pela magia do festival, o pequeno município de Parintins, às margens do Rio Amazonas, ficou conhecido como “Ilha da Fantasia”. Com 115 mil habitantes, o número de pessoas na ilha chega a quase dobrar nos dias de festa, contando com cerca de 100 mil turistas que visitam a cidade durante o festival.