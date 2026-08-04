Matula Film Festival ocupa o Mercado Central e celebra a cultura das feiras

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A expressão “matula”, sinônimo de “marmita”, é muito falada em diferentes partes do Brasil, especialmente na região central de Minas Gerais. Para Daniela Fernandes, idealizadora do Matula Film Festival – Cinema e Comida, é a forma como sua avó chamava comidas feitas para “ficarem bem e fortes".

A quarta edição do festival será realizada desta quinta-feira (6/8) a sábado (8/8), no Mercado Central, e tem como tema principal "Gastronomia de Feira", para discutir o consumo de “comida de verdade”.

Com exibições de filmes, debates, palestras, cozinhas-show e visitas guiadas pelo Mercado, as temática serão separadas por dia. A quinta-feira gira em torno de “Sabores de origem: a feira como patrimônio vivo”, a sexta segue o conceito de “Cozinhas criativas: tradição, inovação e encontro", enquanto o sábado se baseia em "Memória à mesa: cinema, afeto e identidade".

“Toda vez que ficávamos doentes, minha avó fazia uma matula, que era de fubá, arroz e um franguinho. Ela embrulhava e mandava para a gente. Quando fiquei doente na pandemia, eu só conseguia pensar na minha avó e na comida. Foi quando sentei com meu companheiro e pensamos no festival”, conta a idealizadora.

O Matula Film Festival é sediado pela primeira vez no Mercado Central, local que é contraponto para a principal discussão da quarta edição do festival, o grande consumo de alimentos ultraprocessados e não saudáveis. Uma estrutura com telão de led será montada no piso do estacionamento, e a exibição de filmes terá fones de ouvido disponibilizados aos espectadores.

“É uma tecnologia que estamos trazendo de São Paulo, porque acreditamos muito que estamos em um espaço em que a questão sonora é delicada. Também não queremos interferir na sonoridade do mercado. Então, cada um vai ficar com seu fone de ouvido no ritmo do filme, sem atrapalhar a experiência”, diz Daniela.

"COMIDA DE VERDADE"

Neste ano, o médico e epidemiologista Carlos Augusto Monteiro, professor da USP, é um dos homenageados. Ele integra a equipe de pesquisadores que definiram o termo “alimento ultraprocessado”. A chef e historiadora Ju Duarte também é homenageada nesta edição.

“O tema ‘gastronomia de feira’ vem em um momento em que discutimos muito o que é ‘comida de verdade’, em meio a tantos ultraprocessados. Fazemos também esse recorte referenciando as feiras e os mercados populares como espaços de resistência. No Mercado Central, um dos principais templos da comida mineira, reforçamos a importância da comida natural, que vem direto da feira”, explica Daniela Fernandes. Para ela, o tema remete a identidade e pertencimento de território e da comida como linguagem cultural.

Um dos destaques da mostra de filmes é a produção “O melhor queijo do mundo”, comédia estrelada por Maurício Tizumba e Augusta Barna, sob direção de Lucas Assunção e com produção de Débora Campos. Como uma celebração do queijo minas, o filme acompanha um avô e a neta que participam de um reality show sobre queijos para salvar a fazenda onde vivem. O longa fez parte do Marché du Film, no Festival de Cannes de 2025, como representante de Minas Gerais.

A mostra ainda inclui as produções “Planeta fome” (Édier Willian, Rondônia, 2025, 15 min.); “Galinha cheia” (Matheus Monstro e Japa, Maceió, 2023, 9 min.); “Depois das duas” (Lorena Martins, Belo Horizonte, 2023, 3 min.); “Comida de mentira” (Rafael Mellim, São Paulo, 2024, 65 min.) e “Raiz cultural” (Marcia Mística, Paraty, 2025, 15 min.).

“Acho que o audiovisual é muito estratégico para a gastronomia, no sentido de difundi-la. É clara a importância. O audiovisual dá o alcance de ir a uma cidade e a reconhecer como território gastronômico, para fazer com que as pessoas tenham mais acesso à gastronomia”, diz a idealizadora do festival. Segundo ela, a curadoria desta edição manteve recorte voltado ao popular.

Daniela Fernandes é convidada do Podcast Divirta-se, do Estado de Minas, disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify

MATULA FILM FESTIVAL

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Desta quinta-feira (6/8) a sábado (8/8), no Mercado Central (Avenida Augusto de Lima, 744, Centro). Programação completa no site do Festival Matula. Entrada gratuita.