Festival Fenda exibe gratuitamente filmes nacionais e estrangeiros
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O Festival Experimental de Artes Fílmicas (Fenda) está de volta ao Centro Cultural Vila Marçola e ao Cine Santa Tereza. A quarta edição da mostra conta com 81 obras, performances, oficina, sessões com sonorização, debates e convidados, desta terça-feira (4/8) a domingo (9/8). A programação é gratuita.
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A abertura do festival tem performance inédita do artista Paulo Nazareth, às 19h, no Centro Cultural Vila Marçola.
Entre os filmes exibidos, estão produções inéditas, clássicos e obras recentes que dialogam com diferentes áreas da arte contemporânea. O festival é composto pelas mostras Visões, Horizontes, Intempestivas,Competitiva Internacional, com 22 filmes de 16 países, e Competitiva RMBH, com 12 produções.
A Mostra Internacional inclui “Sentiu” (Blake Williams, 2025, EUA/Canadá/Espanha, 15 min.); “Canções de ninar. Água (benta)” (Belinda Kazeem-Kamiski, 2025, Áustria/Itália, 4 min.) e “Estou a sentir qualquer coisa” (Nuno Pimentel, 2026, Portugal)
Uma das convidadas do festival é a austríaca Friedl vom Gröller, com atuação no cinema experimental e nas artes visuais. Ela apresenta um conjunto de 20 obras marcadas pela investigação do retrato, da autoimagem e da relação entre quem filma e quem é filmado.
A cearense Darks Miranda também participa do Fenda, ministrando a oficina “Montagem monstruosa: exercícios de montagem entre os efeitos práticos e os arquivos”, que propõe experimentações entre cinema, escultura, cenografia e imagens.
A sessão com sonorização ao vivo, feita por Ajítnà Marco Scarassatti e João Viana, acompanha os filmes “UNDR” (Kamal Aljafari, 2024, Palestina, 15 min.) e “Revezes…” (Chagas Ribeiro, 1927, Brasil, 57 min.).
“FENDA - FESTIVAL EXPERIMENTAL DE ARTES FÍLMICAS”
Desta terça-feira (4/8) a domingo (9/8), no Centro Cultural Vila Marçola (Rua Mangabeira da Serra, 320, Marçola) e no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Abertura com Paulo Nazareth, às 19h, no Centro Cultural Vila Marçola, com entrada gratuita. Sessões gratuitas mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla ou uma hora antes das exibições na bilheteria do Cine Santa Tereza. Programação completa disponível no site do Fenda.
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