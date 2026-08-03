Por onde andam as Paquitas? Veja o que aconteceu com Andrea Veiga, Letícia Spiller e outras

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Ícones dos anos 80 e 90, as Paquitas marcaram uma geração como as assistentes de palco de Xuxa Meneghel no programa “Xou da Xuxa”. Com suas fardas militares, botas brancas e coreografias, elas se tornaram o sonho de muitas meninas. Décadas depois do fenômeno, muitas seguiram carreiras de sucesso na televisão, no teatro e em outras áreas, provando que o talento ia muito além do palco do programa.

Enquanto algumas se tornaram atrizes renomadas, outras optaram por caminhos longe dos holofotes. O legado do grupo, no entanto, permanece vivo na memória afetiva do público. Descubra por onde andam algumas das mais famosas Paquitas.

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Andrea Veiga, a primeira Paquita

Andrea Veiga, a primeira Paquita da história do programa, hoje é atriz, jornalista e apresentadora. Ela estreou como assistente de palco de Xuxa ainda no "Clube da Criança" (TV Manchete), em 1984, e seguiu no posto até 1988, já no "Xou da Xuxa". Depois de deixar o grupo, se dedicou a projetos no teatro e na televisão, além de manter uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilha memórias da época e detalhes de sua rotina.

Letícia Spiller: carreira consolidada como atriz

Letícia Spiller consolidou uma trajetória de sucesso como atriz na televisão e no cinema. Após sair do programa, ela se tornou um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, com papéis icônicos em novelas como “Quatro por Quatro” e “Senhora do Destino”.

Juliana Baroni: dos palcos para as novelas

Juliana Baroni, a "Catuxa Jujuba", também se tornou uma atriz conhecida. Ela atuou em diversas novelas no Brasil e no exterior, além de participar de musicais e séries. Seu trabalho inclui produções de grande audiência na RecordTV e no SBT, consolidando sua imagem como artista versátil.

Bianca Rinaldi: de Paquita a protagonista

Bianca Rinaldi, a "Xiquita Bibi", trilhou uma carreira de sucesso como atriz, principalmente como protagonista de novelas. Após sua fase como Paquita, ela estrelou tramas de grande sucesso na RecordTV, como “A Escrava Isaura” e “Os Mutantes”, que a projetaram nacionalmente.

Bárbara Borges e a vida após o reality

Bárbara Borges continuou na carreira de atriz após ser Paquita e, mais recentemente, ganhou destaque ao vencer a 14ª edição do reality show “A Fazenda”, em 2022. A vitória trouxe novos holofotes para sua trajetória e projetos pessoais, reconectando-a com o grande público.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.