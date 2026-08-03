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BOM-HUMOR

Harry Styles escorrega em palco molhado e transforma tombo em piada

Artista se levantou rapidamente e brincou com a situação: 'Parece que dessa vez a gente realmente se conheceu'

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Folhapress - Notícias
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Folhapress - Notícias
Repórter
03/08/2026 09:59 - atualizado em 03/08/2026 12:09

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Harry Styles escorregou e caiu durante show
Harry Styles escorregou e caiu durante show crédito: Redes sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A chuva que atingiu a Cidade do México horas antes do segundo show de Harry Styles, de 32 anos, quase comprometeu a apresentação realizada na noite de sábado (1º/8). O temporal, acompanhado de granizo e ventos intensos, deixou o palco do Estádio GNP Seguros, antigo Foro Sol, escorregadio e provocou um incidente logo no início do espetáculo.

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Enquanto interpretava "Are you listening yet?", a primeira música do repertório, Harry Styles escorregou no palco, ainda molhado pela chuva, e foi ao chão diante da plateia. Sem perder a pose, o cantor continuou cantando por alguns segundos deitado, como se a queda fizesse parte da apresentação. Ao se levantar, entrou na brincadeira: "Agora que eu já escorreguei... Parece que dessa vez a gente realmente se conheceu", disse, provocando risos e aplausos do público mexicano.

 

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Apesar das condições climáticas, os fãs permaneceram no estádio durante a tempestade e acompanharam o show normalmente após a chuva diminuir. Ao longo da noite, Harry também foi ovacionado pelo público antes de apresentar faixas do álbum "Kiss all the time" e, emocionado com a recepção dos mexicanos, demonstrou gratidão.

O episódio se soma a outros imprevistos registrados na turnê "Together, together tour". Em uma apresentação recente em Londres, o cantor precisou interromper o show por alguns minutos após se engasgar ao beber água, mas retomou o espetáculo em seguida.

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