Harry Styles quer tatuar um 'pão de queijo' em segunda homenagem ao Brasil

Harry Styles fez sua primeira apresentação no Brasil desde que lançou o segundo álbum solo "Fine Line", em 2019 (foto: Divulgação/ Allianz Parque)

O cantor britânico Harry Styles revelou a vontade de desenhar um pão de queijo ao lado do nome do Brasil tatuado em sua coxa.“Estou pensando em fazer uma tatuagem de pão de queijo ao lado dela”, afirmou Styles em show no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quinta-feira (8/12).Debaixo de muita chuva, Styles cantou as músicas do novo álbum ‘Harry´s House’ para os mais de 45 mil fãs que lotaram o estádio do Palmeiras.Ele incluiu no repertório “As It Was”, música mais ouvida do mundo em 2022, de acordo com o Wrapped da plataforma Spotify.O músico agradeceu os fãs que marcaram presença mesmo diante do temporal que atingiu São Paulo.“Eu sei que vocês já têm esses ingressos há bastante tempo, então muito obrigado, significa muito pra mim quem vocês estejam aqui”, disse Styles.Harry teria feito os shows em 2020, mas as apresentações foram adiadas devido à pandemia de COVID-19.O ex-integrante do One Direction ainda faz mais quatro shows no Brasil: Rio de Janeiro (8/12), Curitiba (10/12) e novamente São Paulo, nos dias 13 e 14 de dezembro.