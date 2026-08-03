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'Túmulo dos Vagalumes', do Studio Ghibli, volta aos cinemas em agosto

Sessões acontecem exclusivamente em unidades Cinemark

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03/08/2026 11:31 - atualizado em 03/08/2026 12:07

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Sessões de 'Túmulo dos vagalumes' serão exclusivas na rede Cinemark
Sessões de 'Túmulo dos vagalumes' serão exclusivas na rede Cinemark crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Túmulo dos Vagalumes", animação do estúdio Studio Ghibli, voltará aos cinemas em 20 de agosto. As novas sessões vão acontecer exclusivamente em unidades da Cinemark, e os ingressos estão em pré-venda no site da rede. Os tíquetes custam a partir de R$ 34, na modalidade inteira.

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Considerada um dos grandes clássicos da animação, a obra de Isao Takahata de 1988 acompanha os irmãos Setsuko e Seita no Japão da Segunda Guerra Mundial, após sua mãe morrer em um bombardeio e seu pai ser convocado para a guerra.

 

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O Studio Ghibli, do Japão, completou 40 anos no ano passado. É o estúdio por trás dos filmes vencedores do Oscar "A Viagem de Chihiro", de 2001, e "O Menino e a Garça", de 2023. Criador de alguns dos maiores clássicos do cinema animado japonês e mundial, tornou-se um fenômeno cultural desde que Miyazaki e o falecido Isao Takahata o estabeleceram em 1985.

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