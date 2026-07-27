Tom Holland vomita ao comer frango apimentado
Ator de 'Homem-Aranha' reagiu com bom humor depois de passar mal: 'Adoro ser o primeiro'
compartilheSIGA
O ator Tom Holland vomitou ao comer um frango com molho picante durante sua participação em um programa do YouTube. A cena aconteceu no quadro "Hot Ones", do canal "First We Feast", conhecido por entrevistar celebridades enquanto elas comem alimentos apimentados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Tom Holland has become the first person to actually vomit on the set of ‘HOT ONES’.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 23, 2026
“I love being the first!” pic.twitter.com/r6yoKrSB2B
Com o episódio, Holland se tornou a primeira pessoa a passar mal no estúdio de gravação do programa. O momento viralizou nas redes sociais, e o ator reagiu com bom humor à situação, afirmando que "adora ser o primeiro".
Leia mais
- Homem-Aranha: Um Novo Dia bate recorde de trailer mais visto da história do cinema
- Zendaya e Tom Holland se casaram?
- De 'Stranger Things' ao novo 'Homem-Aranha': quem é Sadie Sink
O ator Jon Bernthal, que também participava do quadro, brincou com o ocorrido e disse para "tirarem uma foto". Ambos os artistas integram o elenco do filme "Homem-Aranha: um novo dia".
No longa, Holland interpreta o protagonista, Peter Parker, e Bernthal vive o Justiceiro. A participação marca um crossover com as séries da Marvel "Demolidor" e "O Justiceiro", da Netflix.
A trama do novo filme
Na nova produção, Peter Parker enfrentará as consequências de um feitiço lançado pelo Doutor Estranho. A magia fez com que todos esquecessem sua existência e sua identidade como Homem-Aranha.
Leia Mais
Entre os afetados pelo feitiço estão sua namorada, Michelle “MJ” Jones-Watson, interpretada por Zendaya, e seu melhor amigo Ned, papel de Jacob Batalon. Os personagens não têm nenhuma lembrança do tempo que passaram com Peter.
O filme chega aos cinemas no dia 30 de julho.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.