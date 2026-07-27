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NÃO CAIU BEM

Tom Holland vomita ao comer frango apimentado

Ator de 'Homem-Aranha' reagiu com bom humor depois de passar mal: 'Adoro ser o primeiro'

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/07/2026 13:13 - atualizado em 27/07/2026 13:13

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Tom Holland vomita ao comer frango apimentado
Tom Holland e Jon Bernthal em cena do programa 'Hot Ones', onde o ator de Homem-Aranha passou mal com o frango apimentado crédito: Reprodução/Youtube/First We Feast

O ator Tom Holland vomitou ao comer um frango com molho picante durante sua participação em um programa do YouTube. A cena aconteceu no quadro "Hot Ones", do canal "First We Feast", conhecido por entrevistar celebridades enquanto elas comem alimentos apimentados.

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Com o episódio, Holland se tornou a primeira pessoa a passar mal no estúdio de gravação do programa. O momento viralizou nas redes sociais, e o ator reagiu com bom humor à situação, afirmando que "adora ser o primeiro".

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O ator Jon Bernthal, que também participava do quadro, brincou com o ocorrido e disse para "tirarem uma foto". Ambos os artistas integram o elenco do filme "Homem-Aranha: um novo dia".

No longa, Holland interpreta o protagonista, Peter Parker, e Bernthal vive o Justiceiro. A participação marca um crossover com as séries da Marvel "Demolidor" e "O Justiceiro", da Netflix.

A trama do novo filme

Na nova produção, Peter Parker enfrentará as consequências de um feitiço lançado pelo Doutor Estranho. A magia fez com que todos esquecessem sua existência e sua identidade como Homem-Aranha.

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Entre os afetados pelo feitiço estão sua namorada, Michelle “MJ” Jones-Watson, interpretada por Zendaya, e seu melhor amigo Ned, papel de Jacob Batalon. Os personagens não têm nenhuma lembrança do tempo que passaram com Peter.

O filme chega aos cinemas no dia 30 de julho.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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