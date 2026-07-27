Tom Holland vomita ao comer frango apimentado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Tom Holland vomitou ao comer um frango com molho picante durante sua participação em um programa do YouTube. A cena aconteceu no quadro "Hot Ones", do canal "First We Feast", conhecido por entrevistar celebridades enquanto elas comem alimentos apimentados.

Tom Holland has become the first person to actually vomit on the set of ‘HOT ONES’.



“I love being the first!” pic.twitter.com/r6yoKrSB2B — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 23, 2026

Com o episódio, Holland se tornou a primeira pessoa a passar mal no estúdio de gravação do programa. O momento viralizou nas redes sociais, e o ator reagiu com bom humor à situação, afirmando que "adora ser o primeiro".

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O ator Jon Bernthal, que também participava do quadro, brincou com o ocorrido e disse para "tirarem uma foto". Ambos os artistas integram o elenco do filme "Homem-Aranha: um novo dia".

No longa, Holland interpreta o protagonista, Peter Parker, e Bernthal vive o Justiceiro. A participação marca um crossover com as séries da Marvel "Demolidor" e "O Justiceiro", da Netflix.

A trama do novo filme

Na nova produção, Peter Parker enfrentará as consequências de um feitiço lançado pelo Doutor Estranho. A magia fez com que todos esquecessem sua existência e sua identidade como Homem-Aranha.

Entre os afetados pelo feitiço estão sua namorada, Michelle “MJ” Jones-Watson, interpretada por Zendaya, e seu melhor amigo Ned, papel de Jacob Batalon. Os personagens não têm nenhuma lembrança do tempo que passaram com Peter.

O filme chega aos cinemas no dia 30 de julho.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.