The Strokes lança aguardado 'Reality awaits' após seis anos de hiato

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda The Strokes lançou seu novo álbum, "Reality awaits", pela Cult Records/RCA Records. O projeto é o primeiro disco de estúdio do grupo em seis anos e já conta com os singles "Going shopping" e "Falling out of love", que foram bem recebidos pelos fãs.

As gravações ocorreram na Costa Rica sob a produção de Rick Rubin, que já havia colaborado com a banda no aclamado "The new abnormal", de 2020. Após as sessões iniciais, os músicos e o produtor continuaram se encontrando em diferentes locais do mundo para finalizar o trabalho.

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Durante a estadia na Costa Rica, o diretor Johann Rashid foi convidado para registrar os bastidores do processo criativo. O material deu origem ao curta-metragem "In transit: part II", lançado como uma continuação do documentário de 2004, "In transit", e que oferece uma visão exclusiva da criação do álbum.

O lançamento antecede uma série de shows que o The Strokes fará ao longo do ano. Um dos destaques é a apresentação no Flushing Meadows Corona Park, em Nova York, o primeiro show como atração principal na cidade em anos. O evento terá participações de Beach House, TV on the Radio e Fcukers.

A capa do álbum "Reality awaits" é a obra "Untitled (Cowboy)", de 1989, do artista Richard Prince. Em maio, o grupo também apresentou a faixa "Falling out of love" no programa "The late show with Stephen Colbert".

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.