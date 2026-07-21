Robbie Williams brinca com polêmica de 'cocaína' na final da Copa do Mundo
Momento inusitado durante entrevista viralizou com especulações; cantor entrou na brincadeira para revelar que o objeto era uma bala de menta
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O cantor Robbie Williams se pronunciou sobre um momento inusitado durante a cobertura da final da Copa do Mundo. A situação ocorreu após sua apresentação na cerimônia de encerramento do torneio, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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Wenn mir ein Klumpen Koks aus dem Gesicht fällt, klebe ich es mir auch immer auf die Stirn, damit ich es nachher nicht vergesse und ich es später noch mal konsumieren kann. #RobbieWilliams pic.twitter.com/OYC6jHUpje— Onkel Jakob (@Woelfisches) July 20, 2026
Durante uma entrevista para a emissora alemã MagentaTV, uma partícula branca caiu da boca do cantor sobre o microfone. Williams retirou rapidamente o objeto, que acabou preso na lateral de sua testa quando ele passou a mão no cabelo.
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O momento repercutiu nas redes sociais, onde internautas especularam que o objeto seria cocaína caindo de seu nariz. "Quando um pedaço de cocaína cai da minha boca, também sempre colo na testa para não esquecer e poder consumir depois", dizia uma publicação que viralizou.
Diante da repercussão, o artista entrou na brincadeira e publicou um vídeo em seu Instagram para esclarecer o ocorrido. "Gostaria de me desculpar pelo objeto que caiu no microfone ontem. Foi profundamente pouco profissional. As pessoas ficaram preocupadas comigo", iniciou.
Na sequência, ele revelou o que realmente aconteceu. "Mas está tudo bem, porque tenho muito mais", brincou, mostrando a língua com duas balas. A publicação deixou claro que se tratava de uma pastilha para a garganta.
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Na legenda, Williams reforçou que a substância era apenas uma bala de hortelã. "Acabei de acordar e estou sentindo... hortelã", escreveu.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.