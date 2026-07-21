Assine
overlay
Início Cultura
SUBSTÂNCIA BRANCA

Robbie Williams brinca com polêmica de 'cocaína' na final da Copa do Mundo

Momento inusitado durante entrevista viralizou com especulações; cantor entrou na brincadeira para revelar que o objeto era uma bala de menta

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/07/2026 11:51 - atualizado em 21/07/2026 11:53

compartilhe

SIGA
×
Robbie Williams brinca com polêmica de 'cocaína' na final da Copa
Robbie Williams em imagem da polêmica durante entrevista na Copa e a explicação com a bala de hortelã crédito: Redes sociais

O cantor Robbie Williams se pronunciou sobre um momento inusitado durante a cobertura da final da Copa do Mundo. A situação ocorreu após sua apresentação na cerimônia de encerramento do torneio, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Durante uma entrevista para a emissora alemã MagentaTV, uma partícula branca caiu da boca do cantor sobre o microfone. Williams retirou rapidamente o objeto, que acabou preso na lateral de sua testa quando ele passou a mão no cabelo.

Leia mais

O momento repercutiu nas redes sociais, onde internautas especularam que o objeto seria cocaína caindo de seu nariz. "Quando um pedaço de cocaína cai da minha boca, também sempre colo na testa para não esquecer e poder consumir depois", dizia uma publicação que viralizou.

Diante da repercussão, o artista entrou na brincadeira e publicou um vídeo em seu Instagram para esclarecer o ocorrido. "Gostaria de me desculpar pelo objeto que caiu no microfone ontem. Foi profundamente pouco profissional. As pessoas ficaram preocupadas comigo", iniciou.

Na sequência, ele revelou o que realmente aconteceu. "Mas está tudo bem, porque tenho muito mais", brincou, mostrando a língua com duas balas. A publicação deixou claro que se tratava de uma pastilha para a garganta.

Leia Mais

Na legenda, Williams reforçou que a substância era apenas uma bala de hortelã. "Acabei de acordar e estou sentindo... hortelã", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

celebridades copa-do-mundo cultura musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay