Robbie Williams supera os Beatles e faz história nas paradas britânicas
A capa recria um momento icônico de 1995 e o álbum conta com participações especiais, incluindo Gary Barlow. A crítica recebeu o trabalho de forma positiva, destacando a ousadia e o retorno criativo do artista.Foto: Divulgação
Recentemente, Williams afirmou ao The Sun que teme estar perdendo a visão de um dos olhos e suspeita que o problema esteja ligado ao uso de remédios para emagrecer.Foto: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Ele contou que utiliza o Mounjaro desde que o medicamento chegou ao mercado e decidiu alertar outras pessoas sobre possíveis riscos associados ao uso de medicamentos para emagrecer.Foto: Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Robbie revelou que consultou sua oftalmologista, mas não mencionou o uso do remédio porque ainda não havia feito a associação entre o medicamento e a alteração visual, e afirmou que sua prescrição de óculos precisou ser atualizada após a piora registrada.Foto: Reprodução Instagram /@robbiewilliams
A seguir, conheça mais sobre Robert Peter “Robbie” Williams, nascido no dia 13 de fevereiro de 1974, na cidade de Stoke-on-Trent, Inglaterra, e que, com apenas 16 anos, alcançou sucesso ao ingressar no grupo pop Take That.Foto: Wikiemedia Commons / Jeanie Mackinder
Em 1997, lançou “Life Thru a Lens”, seu primeiro álbum solo, que apresentou “Angels”, uma das músicas mais marcantes de sua discografia.Foto: Divulgação
No final dos anos 1990, lançou “I’ve Been Expecting You”, trabalho que consolidou sua posição como artista solo com músicas como “Millennium” e “She’s the One”.Foto: Divulgação
Em 2002, lançou “Escapology”, um de seus discos mais bem-sucedidos, que apresentou o single “Feel”, uma das músicas mais escutadas da sua carreira.Foto: Divulgação
Ao longo da carreira, Robbie vendeu mais de 75 milhões de cópias e se tornou um dos artistas solo britânicos de maior repercussão mundial.Foto: Wikiemedia Commons / Drew de F Fawkes
Entre suas músicas mais conhecidas estão “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Supreme” e “Candy”.Foto: Flickr / vagueonthehow
Robbie detém ainda um recorde de 18 Brit Awards, sendo 13 em carreira solo e cinco com o Take That. Entre as principais conquistas estão o Icon Award, o prêmio de Contribuição Excepcional para a Música e quatro vitórias como Melhor Artista Solo Masculino.Foto: Reprodução Youtube
Em 2024, estreou o filme biográfico “Better Man – A História de Robbie Williams”, dirigido por Michael Gracey, que retrata sua ascensão, seus desafios pessoais e seu percurso artístico.Foto: Divulgação
Williams Ã© casado com a atriz americana Ayda Field desde 2010 e Ã© pai de quatro filhos: Theodora, Charlton, Colette e Beau.Foto: Wikiemedia Commons / Georges Biard
O cantor já revelou ter enfrentado depressão e ter recebido diagnóstico de escorbuto durante um período difícil de sua vida.Foto: Wikiemedia Commons / Georges Biard