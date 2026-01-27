Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Robbie Williams supera os Beatles e faz história nas paradas britânicas

RF
Redação Flipar
  • <p>A capa recria um momento icônico de 1995 e o álbum conta com participações especiais, incluindo Gary Barlow. A crítica recebeu o trabalho de forma positiva, destacando a ousadia e o retorno criativo do artista.</p>

    A capa recria um momento icônico de 1995 e o álbum conta com participações especiais, incluindo Gary Barlow. A crítica recebeu o trabalho de forma positiva, destacando a ousadia e o retorno criativo do artista.

     Foto: Divulgação
  • <p>Recentemente, Williams afirmou ao The Sun que teme estar perdendo a visão de um dos olhos e suspeita que o problema esteja ligado ao uso de remédios para emagrecer.</p>

    Recentemente, Williams afirmou ao The Sun que teme estar perdendo a visão de um dos olhos e suspeita que o problema esteja ligado ao uso de remédios para emagrecer.

     Foto: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
  • <p>Ele contou que utiliza o Mounjaro desde que o medicamento chegou ao mercado e decidiu alertar outras pessoas sobre possíveis riscos associados ao uso de medicamentos para emagrecer.</p>

    Ele contou que utiliza o Mounjaro desde que o medicamento chegou ao mercado e decidiu alertar outras pessoas sobre possíveis riscos associados ao uso de medicamentos para emagrecer.

     Foto: Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
  • <p>Robbie revelou que consultou sua oftalmologista, mas não mencionou o uso do remédio porque ainda não havia feito a associação entre o medicamento e a alteração visual, e afirmou que sua prescrição de óculos precisou ser atualizada após a piora registrada.</p>

    Robbie revelou que consultou sua oftalmologista, mas não mencionou o uso do remédio porque ainda não havia feito a associação entre o medicamento e a alteração visual, e afirmou que sua prescrição de óculos precisou ser atualizada após a piora registrada.

     Foto: Reprodução Instagram /@robbiewilliams
  • <p>A seguir, conheça mais sobre Robert Peter “Robbie” Williams, nascido no dia 13 de fevereiro de 1974, na cidade de Stoke-on-Trent, Inglaterra, e que, com apenas 16 anos, alcançou sucesso ao ingressar no grupo pop Take That.</p>

    A seguir, conheça mais sobre Robert Peter “Robbie” Williams, nascido no dia 13 de fevereiro de 1974, na cidade de Stoke-on-Trent, Inglaterra, e que, com apenas 16 anos, alcançou sucesso ao ingressar no grupo pop Take That.

     Foto: Wikiemedia Commons / Jeanie Mackinder
  • <p>Em 1997, lançou “Life Thru a Lens”, seu primeiro álbum solo, que apresentou “Angels”, uma das músicas mais marcantes de sua discografia.</p>

    Em 1997, lançou “Life Thru a Lens”, seu primeiro álbum solo, que apresentou “Angels”, uma das músicas mais marcantes de sua discografia.

     Foto: Divulgação
  • <p>No final dos anos 1990, lançou “I’ve Been Expecting You”, trabalho que consolidou sua posição como artista solo com músicas como “Millennium” e “She’s the One”.</p>

    No final dos anos 1990, lançou “I’ve Been Expecting You”, trabalho que consolidou sua posição como artista solo com músicas como “Millennium” e “She’s the One”.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 2002, lançou “Escapology”, um de seus discos mais bem-sucedidos, que apresentou o single “Feel”, uma das músicas mais escutadas da sua carreira.</p>

    Em 2002, lançou “Escapology”, um de seus discos mais bem-sucedidos, que apresentou o single “Feel”, uma das músicas mais escutadas da sua carreira.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ao longo da carreira, Robbie vendeu mais de 75 milhões de cópias e se tornou um dos artistas solo britânicos de maior repercussão mundial.</p>

    Ao longo da carreira, Robbie vendeu mais de 75 milhões de cópias e se tornou um dos artistas solo britânicos de maior repercussão mundial.

     Foto: Wikiemedia Commons / Drew de F Fawkes
  • <p>Entre suas músicas mais conhecidas estão “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Supreme” e “Candy”.</p>

    Entre suas músicas mais conhecidas estão “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Supreme” e “Candy”.

     Foto: Flickr / vagueonthehow
  • <p>Robbie detém ainda um recorde de 18 Brit Awards, sendo 13 em carreira solo e cinco com o Take That. Entre as principais conquistas estão o Icon Award, o prêmio de Contribuição Excepcional para a Música e quatro vitórias como Melhor Artista Solo Masculino.</p>

    Robbie detém ainda um recorde de 18 Brit Awards, sendo 13 em carreira solo e cinco com o Take That. Entre as principais conquistas estão o Icon Award, o prêmio de Contribuição Excepcional para a Música e quatro vitórias como Melhor Artista Solo Masculino.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>Em 2024, estreou o filme biográfico “Better Man – A História de Robbie Williams”, dirigido por Michael Gracey, que retrata sua ascensão, seus desafios pessoais e seu percurso artístico.</p>

    Em 2024, estreou o filme biográfico “Better Man – A História de Robbie Williams”, dirigido por Michael Gracey, que retrata sua ascensão, seus desafios pessoais e seu percurso artístico.

     Foto: Divulgação
  • <p>Williams Ã© casado com a atriz americana Ayda Field desde 2010 e Ã© pai de quatro filhos: Theodora, Charlton, Colette e Beau.</p>

    Williams Ã© casado com a atriz americana Ayda Field desde 2010 e Ã© pai de quatro filhos: Theodora, Charlton, Colette e Beau.

     Foto: Wikiemedia Commons / Georges Biard
  • <p>O cantor já revelou ter enfrentado depressão e ter recebido diagnóstico de escorbuto durante um período difícil de sua vida.</p>

    O cantor já revelou ter enfrentado depressão e ter recebido diagnóstico de escorbuto durante um período difícil de sua vida.

     Foto: Wikiemedia Commons / Georges Biard
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay