Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Robbie Williams revela ter Síndrome de Tourette e fala de ansiedade nos palcos

RF
Redação Flipar
  • <p>Robbie contou que precisa se preparar como um atleta para disfarçar suas dificuldades nos palcos. Sua sinceridade abriu espaço para mais discussões sobre a doença, reforçando a vulnerabilidade de quem é acometido pela síndrome.</p>

    Robbie contou que precisa se preparar como um atleta para disfarçar suas dificuldades nos palcos. Sua sinceridade abriu espaço para mais discussões sobre a doença, reforçando a vulnerabilidade de quem é acometido pela síndrome.

     Foto: Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
  • <p>No dia 7 de Junho, aliás, é Dia Nacional da Síndrome de Tourette no Brasil. Trata-se de um transtorno neuropsiquiátrico hereditário caracterizado por diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal. Foi estudado pelo médico francês Gilles de La Tourette (1857-1904), recebendo seu nome.</p>

    No dia 7 de Junho, aliás, é Dia Nacional da Síndrome de Tourette no Brasil. Trata-se de um transtorno neuropsiquiátrico hereditário caracterizado por diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal. Foi estudado pelo médico francês Gilles de La Tourette (1857-1904), recebendo seu nome.

     Foto: Domínio público
  • <p>Foi a Síndrome de Tourette que provocou o afastamento do cantor Lewis Capaldi dos palcos, por exemplo.</p>

    Foi a Síndrome de Tourette que provocou o afastamento do cantor Lewis Capaldi dos palcos, por exemplo.

     Foto: Divulgação
  • <p>Capaldi foi indicado ao Grammy Awards para Canção do Ano e ganhou o Brit Awards de 2020 de música do ano. Ele também ganhou o Brit Awards de melhor artista novo.</p>

    Capaldi foi indicado ao Grammy Awards para Canção do Ano e ganhou o Brit Awards de 2020 de música do ano. Ele também ganhou o Brit Awards de melhor artista novo.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Mas, com apenas 26 anos, anunciou uma pausa na carreira musical, em junho de 2023, para fazer o tratamento. Ele chegou a retornar ao palco após três semanas, mas acabou precisando da ajuda do público para terminar um show em Glastonburry.</p>

    Mas, com apenas 26 anos, anunciou uma pausa na carreira musical, em junho de 2023, para fazer o tratamento. Ele chegou a retornar ao palco após três semanas, mas acabou precisando da ajuda do público para terminar um show em Glastonburry.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ao perceber que necessitaria de tratamento mais longo, o cantor anunciou a interrupÃ§Ã£o da carreira, sem prazo determinado. <span class=Capaldi sÃ³ voltou a fazer shows em 2025.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/08/lewis-capaldi-Divulgacao.jpg?20260118082014" width="1114" height="626">

    Ao perceber que necessitaria de tratamento mais longo, o cantor anunciou a interrupÃ§Ã£o da carreira, sem prazo determinado. Capaldi sÃ³ voltou a fazer shows em 2025.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>O cantor escocÃªs nÃ£o Ã© o Ãºnico do ramo musical a lidar com o transtorno. A americana Billie Eilish jÃ¡ falou da dificuldade de lidar com a SÃ­ndrome de Tourette. Entretanto, no caso dela, nÃ£o foi necessÃ¡rio parar a carreira.</p>

    O cantor escocÃªs nÃ£o Ã© o Ãºnico do ramo musical a lidar com o transtorno. A americana Billie Eilish jÃ¡ falou da dificuldade de lidar com a SÃ­ndrome de Tourette. Entretanto, no caso dela, nÃ£o foi necessÃ¡rio parar a carreira.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Billie, inclusive, venceu o Oscar de Melhor Canção Original duas vezes. Ela foi premiada por músicas dos filmes <span class=007: Sem Tempo para Morrer e Barbie.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/03/Billie-Eilish-no-Oscar-2024-3.jpg?20260118082019" width="1114" height="626">

    Billie, inclusive, venceu o Oscar de Melhor Canção Original duas vezes. Ela foi premiada por músicas dos filmes 007: Sem Tempo para Morrer e Barbie.

     Foto: reprodução abc
  • <p>Billie Eilish chegou a ser filmada apresentando os sintomas do transtorno durante entrevista com David Letterman, no programa “My Next Guest”, e afirmou que é “muito cansativo” viver com a síndrome.</p>

    Billie Eilish chegou a ser filmada apresentando os sintomas do transtorno durante entrevista com David Letterman, no programa “My Next Guest”, e afirmou que é “muito cansativo” viver com a síndrome.

     Foto: Divulgação
  • <p>Kurt Cobain, saudoso líder do Nirvana, não chegou a ser diagnosticado oficialmente com a doença, mas no álbum “In Utero” fez a música “Tourette’s” para falar do problema.</p>

    Kurt Cobain, saudoso líder do Nirvana, não chegou a ser diagnosticado oficialmente com a doença, mas no álbum “In Utero” fez a música “Tourette’s” para falar do problema.

     Foto: Divulgação
  • <p>Até mesmo o genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart apresentava a síndrome, de acordo com estudiosos de sua vida.</p>

    Até mesmo o genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart apresentava a síndrome, de acordo com estudiosos de sua vida.

     Foto: Johann Nepomuk della Croce/Wikimedia Commons
  • <p>A Síndrome de Tourette é um distúrbio neurocomportamental, que causa tiques motores como piscar ou contrair um músculo involuntariamente.</p>

    A Síndrome de Tourette é um distúrbio neurocomportamental, que causa tiques motores como piscar ou contrair um músculo involuntariamente.

     Foto: Gerd Altmann pixabay
  • <p>Tiques vocais, como limpar a garganta e emitir sons ou até palavras completas, também estão entre os sintomas característicos do transtorno.</p>

    Tiques vocais, como limpar a garganta e emitir sons ou até palavras completas, também estão entre os sintomas característicos do transtorno.

     Foto: Divulgação
  • <p>Especificamente, a Síndrome de Tourette ocorre devido a uma desregulação do circuito mesolímbico, região do cérebro que é responsável pelos pensamentos, emoções e movimentos.</p>

    Especificamente, a Síndrome de Tourette ocorre devido a uma desregulação do circuito mesolímbico, região do cérebro que é responsável pelos pensamentos, emoções e movimentos.

     Foto: Freepik
  • <p>O transtorno também pode ter origem genética e, normalmente, tem início ainda na infância.</p>

    O transtorno também pode ter origem genética e, normalmente, tem início ainda na infância.

     Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
  • <p>A doença, geralmente, está associada a outras síndromes, como Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).</p>

    A doença, geralmente, está associada a outras síndromes, como Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

     Foto: Freepik
  • <p>Além disso, a Tourette pode provocar ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e até depressão, já que as manifestações podem causar constrangimento aos pacientes.</p>

    Além disso, a Tourette pode provocar ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e até depressão, já que as manifestações podem causar constrangimento aos pacientes.

     Foto: Gerd Altmann pixabay
  • <p>A rotina de uma pessoa com Síndrome de Tourette foi muito bem documentada pelo próprio Lewis Capaldi no documentário “How I’m Feeling Now”, do catálogo da “Netflix”.</p>

    A rotina de uma pessoa com Síndrome de Tourette foi muito bem documentada pelo próprio Lewis Capaldi no documentário “How I’m Feeling Now”, do catálogo da “Netflix”.

     Foto: Divulgação
  • <p>Embora a síndrome não tenha cura, os sintomas costumam diminuir com o passar dos anos e, em alguns casos, chegam a desaparecer completamente.</p>

    Embora a síndrome não tenha cura, os sintomas costumam diminuir com o passar dos anos e, em alguns casos, chegam a desaparecer completamente.

     Foto: Tumisu pixabay
  • <p>O tratamento psicológico associado a medicamentos antipsicóticos pode reduzir bastante os problemas causados pela Tourette.</p>

    O tratamento psicológico associado a medicamentos antipsicóticos pode reduzir bastante os problemas causados pela Tourette.

     Foto: Drazen Zigic/Freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay