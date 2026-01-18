Robbie Williams revela ter Síndrome de Tourette e fala de ansiedade nos palcos
Robbie contou que precisa se preparar como um atleta para disfarçar suas dificuldades nos palcos. Sua sinceridade abriu espaço para mais discussões sobre a doença, reforçando a vulnerabilidade de quem é acometido pela síndrome.Foto: Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
No dia 7 de Junho, aliás, é Dia Nacional da Síndrome de Tourette no Brasil. Trata-se de um transtorno neuropsiquiátrico hereditário caracterizado por diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal. Foi estudado pelo médico francês Gilles de La Tourette (1857-1904), recebendo seu nome.Foto: Domínio público
Foi a Síndrome de Tourette que provocou o afastamento do cantor Lewis Capaldi dos palcos, por exemplo.Foto: Divulgação
Capaldi foi indicado ao Grammy Awards para Canção do Ano e ganhou o Brit Awards de 2020 de música do ano. Ele também ganhou o Brit Awards de melhor artista novo.Foto: Reprodução Instagram
Mas, com apenas 26 anos, anunciou uma pausa na carreira musical, em junho de 2023, para fazer o tratamento. Ele chegou a retornar ao palco após três semanas, mas acabou precisando da ajuda do público para terminar um show em Glastonburry.Foto: Divulgação
Capaldi sÃ³ voltou a fazer shows em 2025.
Ao perceber que necessitaria de tratamento mais longo, o cantor anunciou a interrupÃ§Ã£o da carreira, sem prazo determinado. Capaldi sÃ³ voltou a fazer shows em 2025.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
O cantor escocÃªs nÃ£o Ã© o Ãºnico do ramo musical a lidar com o transtorno. A americana Billie Eilish jÃ¡ falou da dificuldade de lidar com a SÃndrome de Tourette. Entretanto, no caso dela, nÃ£o foi necessÃ¡rio parar a carreira.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
007: Sem Tempo para Morrer e Barbie.
Billie, inclusive, venceu o Oscar de Melhor Canção Original duas vezes. Ela foi premiada por músicas dos filmes 007: Sem Tempo para Morrer e Barbie.Foto: reprodução abc
Billie Eilish chegou a ser filmada apresentando os sintomas do transtorno durante entrevista com David Letterman, no programa “My Next Guest”, e afirmou que é “muito cansativo” viver com a síndrome.Foto: Divulgação
Kurt Cobain, saudoso líder do Nirvana, não chegou a ser diagnosticado oficialmente com a doença, mas no álbum “In Utero” fez a música “Tourette’s” para falar do problema.Foto: Divulgação
Até mesmo o genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart apresentava a síndrome, de acordo com estudiosos de sua vida.Foto: Johann Nepomuk della Croce/Wikimedia Commons
A Síndrome de Tourette é um distúrbio neurocomportamental, que causa tiques motores como piscar ou contrair um músculo involuntariamente.Foto: Gerd Altmann pixabay
Tiques vocais, como limpar a garganta e emitir sons ou até palavras completas, também estão entre os sintomas característicos do transtorno.Foto: Divulgação
-
Especificamente, a Síndrome de Tourette ocorre devido a uma desregulação do circuito mesolímbico, região do cérebro que é responsável pelos pensamentos, emoções e movimentos.Foto: Freepik
O transtorno também pode ter origem genética e, normalmente, tem início ainda na infância.Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A doença, geralmente, está associada a outras síndromes, como Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).Foto: Freepik
Além disso, a Tourette pode provocar ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e até depressão, já que as manifestações podem causar constrangimento aos pacientes.Foto: Gerd Altmann pixabay
A rotina de uma pessoa com Síndrome de Tourette foi muito bem documentada pelo próprio Lewis Capaldi no documentário “How I’m Feeling Now”, do catálogo da “Netflix”.Foto: Divulgação
Embora a síndrome não tenha cura, os sintomas costumam diminuir com o passar dos anos e, em alguns casos, chegam a desaparecer completamente.Foto: Tumisu pixabay
O tratamento psicológico associado a medicamentos antipsicóticos pode reduzir bastante os problemas causados pela Tourette.Foto: Drazen Zigic/Freepik