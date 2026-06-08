Boca Livre dedica seu novo álbum à obra de Edu Lobo

“Boca canta Edu” (MP,B/Som Livre) marca o encontro de velhos companheiros: o compositor Edu Lobo e o grupo Boca Livre. Com 11 faixas, o disco tem história anterior à criação do quarteto vocal formado por Maurício Maestro, Zé Renato, David Tygel e Lourenço Baeta.

Nos anos 1960, Maestro e Tygel cantaram “Ponteio” com Edu no álbum “Momento Quatro”. “Em 1967, eu, Zé Rodrix, Ricardo Villas e David Tygel participamos com ele daquele festival da TV Record”, recorda Maestro. “Voltei a trabalhar com ele em 1975, quando produzimos o disco ‘Limite das águas’, no qual também toquei, pois fazia parte de sua banda.”



PROJETO PIXINGUINHA

O Boca Livre foi criado em 1978. “Edu ia gravar ‘Camaleão’. Quando soube do nosso grupo vocal, nos chamou para participar deste disco. Fizemos também excursão pelo Nordeste, no Projeto Pixinguinha. Logo depois, a gente voltou e o Boca lançou seu primeiro álbum, em 1979”, relembra Maurício.

Nesses quase 50 anos, o Boca Livre esteve próximo de Edu, cogitou dedicar um álbum ao cancioneiro dele, mas só agora o desejo se concretizou. “Pensamos: nunca gravamos nada de Edu fora dos discos com ele. Até então, havíamos incluído ‘Terra do nunca’ no nosso álbum ‘Amizade’ (2013). Não conseguimos ir adiante por questões de agenda, mas finalmente deu certo”, comemora Maurício.

“Já tem um tempo que estamos pensando em fazer homenagem a ele. Não só em retribuição ao que Edu nos proporcionou, mas pela importância dele. É um compositor maravilhoso, ele foi o nosso padrinho. É também o reconhecimento de um dos grandes nomes da música não só do Brasil, mas do planeta”, afirma Zé Renato.

O repertório do novo álbum traz parcerias de Edu Lobo com Vinicius de Moraes, Capinan, Ronaldo Bastos, Paulo César Pinheiro, Cacaso, Chico Buarque e Aldir Blanc.

A seleção das faixas é fruto de uma espécie de “memória afetiva” de tantos anos de amizade. “Fiz o arranjo de 'Uma vez um caso', que está em 'Limite das águas', disco dele”, conta Maestro. A faixa entrou no novo álbum do quarteto. “No caso de 'Choro bandido', trabalhei com Edu na montagem do musical 'O corsário do rei'”, relembra.

As outras faixas foram surgindo naturalmente. “Zé Renato trouxe 'Dos navegantes'. João Viana, filho do Djavan e produtor do nosso disco, lembrou-se de 'Ave rara'. Já 'Candeias' e 'Viola fora de moda' o Boca Livre cantava desde nosso primeiro show.”



ARRASTÃO

Clássico de Edu, “Arrastão” só entrou no disco depois de certa “negociação”. Os integrantes do Boca foram à casa do compositor lhe mostrar o repertório. Ele achou tudo ótimo, mas impôs uma condição: nada de gravar “Arrastão”.

“Esta música nunca mais toquei, nunca mais gravei. Não quero ouvir esta música”, avisou aos quatro. Maestro argumentou: “Mas escolhemos esta”. Sem sucesso. Insistiu em mostrar que seria um “Arrastão” diferente. “Ele ouviu e gostou do meu arranjo”, revela.

E foi assim que Edu Lobo “fez as pazes” com sua obra-prima, parceria com Vinicius de Moraes, devidamente gravada novamente pelo autor no disco do quarteto vocal.

“O repertório caiu como uma luva para o Boca Livre, porque é o que a gente gosta de cantar”, diz Zé Renato. “As melodias e harmonias combinam perfeitamente com a nossa proposta. Edu tece melodias de uma forma muito inspirada. Esse é o traço de grandes compositores não só brasileiros, mas do mundo. Para nós, só faria sentido reler a obra dele da nossa forma”, comenta.

Maurício Maestro afirma que o projeto com Edu Lobo “tem um sentido histórico”. Porém, selecionar o repertório não foi fácil, diante da vastidão do cancioneiro. “É a leitura da obra dele do jeito do Boca Livre”, resume Zé Renato.

Agora é botar o pé na estrada. “Edu se apresentará conosco em alguns shows. Vamos estrear em julho no Circo Voador, no Rio de Janeiro, e em setembro em São Paulo. Nossa ideia é viajar com a participação dele”, informa Zé Renato.

“BOCA CANTA EDU”

•Disco do grupo Boca Livre

•MP,B/Som Livre

•11 faixas

•Disponível nas plataformas digitais



FAIXA A FAIXA



“Veneta”

De Edu Lobo e Chico Buarque

“Viola fora de moda”

De Edu Lobo e Capinan

“Choro bandido”

De Edu Lobo e Chico Buarque

“Arrastão”

De Edu Lobo e Vinicius de Moraes

“Corrida de jangada”

De Edu Lobo e Capinan

“Uma vez um caso”

De Edu Lobo e Cacaso

“Dos navegantes”

De Edu Lobo e Paulo César Pinheiro

“Ave rara”

De Edu Lobo e Aldir Blanc

“Zanga zangada”

De Edu Lobo e Ronaldo Bastos

“Sanha na mandinga”

De Edu Lobo e Cacaso

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“Candeias”

De Edu Lobo