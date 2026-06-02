Nando Reis e Marisa Monte dão nova vida a 'Pra você guardei o amor'
Clássico da MPB ganha dueto inédito com arranjo cinematográfico; a faixa, produzida por Marisa Monte, tem sonoridade atípica e surpreendente
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Nando Reis e Marisa Monte se uniram em um dueto inédito para dar uma nova roupagem à clássica composição “Pra você guardei o amor”. A faixa, que conta com a regência do maestro André Bachur, está disponível em plataformas de música.
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Segundo Marisa Monte, a nova versão mantém o violão como a estrutura básica da canção, instrumento que Nando usou para compor. Ele complementa que sempre imaginou a música gravada em duas vozes, o que se mantém na nova gravação.
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A principal mudança está na instrumentação. Nando convidou Marisa para produzir a faixa. Juntos, construíram a nova sonoridade. “Fomos conversando, conversando e achamos”, contou o cantor.
Arranjo cinematográfico
Marisa Monte detalhou a escolha por um grupo de instrumentos reduzido, com uma pegada camerística. A formação inusitada busca adicionar uma sonoridade atípica para a música pop, mas que se mostrou interessante para a canção.
A nova versão inclui os seguintes instrumentos:
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oboés
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trompas
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harpa
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órgão Hammond
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violoncelo
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cordas
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marimba
Para Nando Reis, essa abordagem permite uma outra interpretação, tanto para os artistas quanto para o público que ouvirá a música. Marisa finaliza destacando a intimidade artística e musical que os dois já compartilham há muitos anos.
“Para gente, foi muito prazeroso também cantar junto e dividir essas vozes assim, um ouvindo o outro”, afirmou a cantora sobre a dinâmica da gravação em dupla.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.