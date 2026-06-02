Assine
overlay
Início Cultura
NOVA VERSÃO

Nando Reis e Marisa Monte dão nova vida a 'Pra você guardei o amor'

Clássico da MPB ganha dueto inédito com arranjo cinematográfico; a faixa, produzida por Marisa Monte, tem sonoridade atípica e surpreendente

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/06/2026 15:40 - atualizado em 02/06/2026 15:41

compartilhe

SIGA
×
Nando Reis e Marisa Monte dão nova vida a 'Pra você guardei o amor'
Nando Reis e Marisa Monte dão nova roupagem à clássica 'Pra você guardei o amor' em dueto inédito crédito: Divulgação

Nando Reis e Marisa Monte se uniram em um dueto inédito para dar uma nova roupagem à clássica composição “Pra você guardei o amor”. A faixa, que conta com a regência do maestro André Bachur, está disponível em plataformas de música.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo Marisa Monte, a nova versão mantém o violão como a estrutura básica da canção, instrumento que Nando usou para compor. Ele complementa que sempre imaginou a música gravada em duas vozes, o que se mantém na nova gravação.

Leia Mais

A principal mudança está na instrumentação. Nando convidou Marisa para produzir a faixa. Juntos, construíram a nova sonoridade. “Fomos conversando, conversando e achamos”, contou o cantor.

Arranjo cinematográfico

Marisa Monte detalhou a escolha por um grupo de instrumentos reduzido, com uma pegada camerística. A formação inusitada busca adicionar uma sonoridade atípica para a música pop, mas que se mostrou interessante para a canção.

A nova versão inclui os seguintes instrumentos:

  • oboés

  • trompas

  • harpa

  • órgão Hammond

  • violoncelo

  • cordas

  • marimba

Para Nando Reis, essa abordagem permite uma outra interpretação, tanto para os artistas quanto para o público que ouvirá a música. Marisa finaliza destacando a intimidade artística e musical que os dois já compartilham há muitos anos.

“Para gente, foi muito prazeroso também cantar junto e dividir essas vozes assim, um ouvindo o outro”, afirmou a cantora sobre a dinâmica da gravação em dupla.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

celebridades lancamento musica streaming

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay