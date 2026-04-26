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Filme 'Michael' tem maior estreia da história das cinebiografias

Produção dirigida por Antoine Fuqua soma mais de R$ 1 bilhão na estreia global, mesmo com críticas negativas

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Repórter
26/04/2026 16:01

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Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC
"Michael" soma mais de R$ 1 bilhão de bilheteria na estreia mundial crédito: BBC

O filme "Michael", sobre Michael Jackson, estreou nos cinemas estadunidenses com os melhores números já registrados para uma cinebiografia em seus primeiros dias de exibição. 

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O longa arrecadou US$ 97 milhões (mais de R$ 483 milhões), nos Estados Unidos, e US$ 217 milhões (mais de R$ 1 bilhão) em todo o mundo em seu primeiro fim de semana. "Michael" superou o recorde anterior de uma cinebiografia, estabelecido por "Straight outta compton: A história do N.W.A.", em 2015, com US$ 60 milhões (R$ 311,4 milhões) no mercado doméstico.

A arrecadação de "Michael" supera também a de outro sucesso de bilheteria, "Bohemian rhapsody", cinebiografia do cantor Freddie Mercury e da banda Queen, de 2018. O filme arrecadou US$ 51 milhões (R$ 264,8 milhões), nos Estados Unidos em sua estreia, e acabou angariando US$ 910 milhões (R$ 4,7 bilhões) ao redor do mundo enquanto esteve em cartaz. 

Dirigido por Antoine Fuqua, "Michael" acompanha a trajetória do cantor desde os primeiros anos no Jackson 5 até se tornar o rei do pop. O sobrinho de Michael Jackson, Jaafar Jackson, faz sua estreia no cinema no papel principal.

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"Michael" atingiu os números apesar das críticas negativas – apenas 38% das avaliações foram positivas no site "Rotten Tomatoes", por exemplo. O filme tem sido criticado por apresentar um retrato chapa-branca da vida do cantor, sem incluir as acusações de abuso sexual infantil que pesaram sobre ele no fim da carreira.

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Segundo a "Variety", o orçamento de "Michael" gira em torno de US$ 200 milhões (quase R$ 1 bilhão). Isso faz do filme uma das cinebiografias mais caras de todos os tempos. O longa foi financiado por Lionsgate, Universal e o espólio de Michael Jackson.

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