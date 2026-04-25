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Jovens fazem visita mediada em exposição de Renoir na Casa Fiat

A proposta é conhecer a obra do artista francês a partir do olhar de adolescentes de 16 e 17 anos, alunos da Fundação Torino

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
25/04/2026 17:00

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Jovens de 16 e 17 anos foram os mediadores de uma visita gratuita pela exposição
Jovens de 16 e 17 anos foram os mediadores de uma visita gratuita pela exposição crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Adolescentes de 16 e 17 anos foram os mediadores de uma visita gratuita pela exposição de obras do artista francês Pierre-Auguste Renoir, neste sábado (25/4), na Casa Fiat de Cultura, Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. 

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Eles são alunos da Fundação Torino e a proposta da iniciativa é conhecer as obras do pintor francês a partir do olhar dos jovens, em uma experiência construída por eles depois de uma imersão nos bastidores e nos processos de mediação cultural, como parte de um projeto inédito desenvolvido pela Casa Fiat chamado Arte On. 

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Na programação, os visitantes são convidados a refletir sobre a representação da infância no impressionismo e no contexto histórico e cultural do século 19, para compreender diferentes camadas das obras.

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