Jovens fazem visita mediada em exposição de Renoir na Casa Fiat
A proposta é conhecer a obra do artista francês a partir do olhar de adolescentes de 16 e 17 anos, alunos da Fundação Torino
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Adolescentes de 16 e 17 anos foram os mediadores de uma visita gratuita pela exposição de obras do artista francês Pierre-Auguste Renoir, neste sábado (25/4), na Casa Fiat de Cultura, Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
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Eles são alunos da Fundação Torino e a proposta da iniciativa é conhecer as obras do pintor francês a partir do olhar dos jovens, em uma experiência construída por eles depois de uma imersão nos bastidores e nos processos de mediação cultural, como parte de um projeto inédito desenvolvido pela Casa Fiat chamado Arte On.
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Na programação, os visitantes são convidados a refletir sobre a representação da infância no impressionismo e no contexto histórico e cultural do século 19, para compreender diferentes camadas das obras.