Jovens fazem visita mediada em exposição de Renoir na Casa Fiat

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Adolescentes de 16 e 17 anos foram os mediadores de uma visita gratuita pela exposição de obras do artista francês Pierre-Auguste Renoir, neste sábado (25/4), na Casa Fiat de Cultura, Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Eles são alunos da Fundação Torino e a proposta da iniciativa é conhecer as obras do pintor francês a partir do olhar dos jovens, em uma experiência construída por eles depois de uma imersão nos bastidores e nos processos de mediação cultural, como parte de um projeto inédito desenvolvido pela Casa Fiat chamado Arte On.

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Na programação, os visitantes são convidados a refletir sobre a representação da infância no impressionismo e no contexto histórico e cultural do século 19, para compreender diferentes camadas das obras.