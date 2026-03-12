Assine
overlay
Início Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
HIT

Casa Fiat recebe convidados na abertura da exposição de obras de Renoir

Em comemoração aos seus 20 anos, centro cultural exibe gratuitamente até o próximo mês de maio obras do impressionista francês pertencentes ao acervo do MASP

Publicidade

Mais lidas

Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Colunista
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
12/03/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Paulo Vicelli, diretor de Experiência e Comunicação do MASP; Marina Piedade, Relações Institucionais do MASP; Ana Vilela, Gestora Cultural da Casa Fiat de Cultura; Massimo Cavallo, presidente da Casa Fiat de Cultura; Fernando Oliva, curador da exposição; Carolina Rosseti, diretora de Relações Institucionais do MASP - (crédito: Sudio Cerri/Divulgação)
Paulo Vicelli, diretor de Experiência e Comunicação do MASP; Marina Piedade, Relações Institucionais do MASP; Ana Vilela, Gestora Cultural da Casa Fiat de Cultura; Massimo Cavallo, presidente da Casa Fiat de Cultura; Fernando Oliva, curador da exposição; Carolina Rosseti, diretora de Relações Institucionais do MASP crédito: Sudio Cerri/Divulgação

O início das comemorações dos 20 anos da Casa Fiat é, sobretudo, um grande presente para Belo Horizonte. Até maio, 11 telas e uma escultura do pintor impressionista podem ser admiradas gratuitamente na Casa Fiat. A mostra inédita na capital mineira só pode ser apresentada graças à relação entre o centro cultural mineiro e o Museu de Arte de São Paulo, de onde vieram as obras de arte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Parceria que foi estabelecida em 2006, na inauguração do espaço, com a exposição “Arte Italiana do MASP na Casa Fiat de Cultura”. Desde então, as duas instituições mantêm um diálogo constante voltado à circulação de acervos e à ampliação do acesso do público brasileiro a obras de relevância internacional. A mostra “Renoir na Casa Fiat de Cultura” reafirma essa trajetória.


• CIRCULAÇÃO INÉDITA
Para Massimo Cavallo, Presidente da Casa Fiat de Cultura, celebrar duas décadas de atuação com a obra de um artista dessa dimensão reforça o papel da instituição na circulação de grandes mestres no Brasil. “A exposição de Renoir sintetiza esse percurso e consolida nosso compromisso com uma programação gratuita e de alcance internacional.

Desta vez, temos a alegria de apresentar um conjunto de obras exibido pela primeira vez fora do MASP. Muitas delas chegaram ao Brasil graças à visão pioneira do italiano Pietro Maria Bardi, responsável por reunir um acervo internacional que se tornou decisivo para a história da arte no país”, afirma.


• CELEBRAÇÃO
Já o presidente do MASP, Heitor Martins, considera a circulação do acervo do MASP e o diálogo com diferentes públicos e territórios pilares centrais da missão institucional. “Retomar essa parceria, 20 anos depois, reafirma valores compartilhados e renova um vínculo construído ao longo do tempo. É com grande alegria que o MASP participa desta nova celebração histórica ao lado da Casa Fiat de Cultura e da Fiat.”


• “MENINA COM AS ESPIGAS”
Curador da exposição, Fernando Oliva chamou a atenção para a importância das obras expostas em Belo Horizonte. “Infelizmente, às vezes, a gente tem acesso apenas a fragmentos e momentos instantâneos desses grandes nomes da arte tradicional, mas esta é uma chance de vocês admirarem esse conjunto por um por um bom tempo.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No discurso que marcou a abertura da exposição, Oliva destacou o quadro “Menina com as espigas” para apontar a grandeza do talento de Renoir e a relação que ele conseguiu estabelecer entre a técnica e a revolução impressionista.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

coluna-social colunista estado-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay