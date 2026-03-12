Casa Fiat recebe convidados na abertura da exposição de obras de Renoir

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O início das comemorações dos 20 anos da Casa Fiat é, sobretudo, um grande presente para Belo Horizonte. Até maio, 11 telas e uma escultura do pintor impressionista podem ser admiradas gratuitamente na Casa Fiat. A mostra inédita na capital mineira só pode ser apresentada graças à relação entre o centro cultural mineiro e o Museu de Arte de São Paulo, de onde vieram as obras de arte.

Parceria que foi estabelecida em 2006, na inauguração do espaço, com a exposição “Arte Italiana do MASP na Casa Fiat de Cultura”. Desde então, as duas instituições mantêm um diálogo constante voltado à circulação de acervos e à ampliação do acesso do público brasileiro a obras de relevância internacional. A mostra “Renoir na Casa Fiat de Cultura” reafirma essa trajetória.



• CIRCULAÇÃO INÉDITA

Para Massimo Cavallo, Presidente da Casa Fiat de Cultura, celebrar duas décadas de atuação com a obra de um artista dessa dimensão reforça o papel da instituição na circulação de grandes mestres no Brasil. “A exposição de Renoir sintetiza esse percurso e consolida nosso compromisso com uma programação gratuita e de alcance internacional.

Desta vez, temos a alegria de apresentar um conjunto de obras exibido pela primeira vez fora do MASP. Muitas delas chegaram ao Brasil graças à visão pioneira do italiano Pietro Maria Bardi, responsável por reunir um acervo internacional que se tornou decisivo para a história da arte no país”, afirma.



• CELEBRAÇÃO

Já o presidente do MASP, Heitor Martins, considera a circulação do acervo do MASP e o diálogo com diferentes públicos e territórios pilares centrais da missão institucional. “Retomar essa parceria, 20 anos depois, reafirma valores compartilhados e renova um vínculo construído ao longo do tempo. É com grande alegria que o MASP participa desta nova celebração histórica ao lado da Casa Fiat de Cultura e da Fiat.”



• “MENINA COM AS ESPIGAS”

Curador da exposição, Fernando Oliva chamou a atenção para a importância das obras expostas em Belo Horizonte. “Infelizmente, às vezes, a gente tem acesso apenas a fragmentos e momentos instantâneos desses grandes nomes da arte tradicional, mas esta é uma chance de vocês admirarem esse conjunto por um por um bom tempo.”

No discurso que marcou a abertura da exposição, Oliva destacou o quadro “Menina com as espigas” para apontar a grandeza do talento de Renoir e a relação que ele conseguiu estabelecer entre a técnica e a revolução impressionista.

