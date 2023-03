'Candice Renoir' estreia a 10ª e última temporada. Veja 5 fatos marcantes

Cécile Bois dá vida à protagonista da série francesa, que estreia sua 10ª temporada nesta quarta (22/3), no AXN (foto: AXN/Divulgação)



Após nove temporadas, a série “Candice Renoir” chega a seu desfecho. A décima e última temporada estreia nesta quarta-feira (22/3), às 21h, no AXN. Depois de ser atingida por uma bala perdida durante o último episódio da nona temporada, a detetivel Candice (Cécile Bois) acorda ainda mais destemida do coma induzido, decidida a não deixar nada mais impedi-la de viver e amar.





1. Mistério tamanho família – No décimo episódio da sexta temporada, Candice se supera mais uma vez ao ter que enfrentar um desafio ainda maior: desvendar o desaparecimento de uma família inteira. Candice e Antoine aceitam realizar sessão de hipnose. O resultado surpreende os céticos policiais





2. Todos a bordo – Durante o episódio três da sétima temporada, Candice precisa sair da zona de conforto para enfrentar o mar aberto e desvendar quem está por trás do assassinato envolvendo corpos abandonados num misterioso barco, ancorado no litoral da França.





3. Craque do jogo – No primeiro episódio da segunda temporada, técnico de rugby muito respeitado na comunidade do esporte é encontrado morto, crime extremamente violento. Candice analisa todo esquema tático para descobrir se esse ataque fatal veio dos campos ou da vida pessoal do técnico. E, claro, ela descobriu.

4. Mudança de rumo – No segundo episódio da quarta temporada, Candice é chamada a depor durante a audiência referente à investigação que ela liderou e possibilitou a prisão de um estuprador em série. A advogada de defesa ridiculariza seus métodos, abalando a confiança da policial. É hora de provar por que Candice Renoir é uma das melhores investigadoras da França.





5. Desafiando autoridades – O último episódio da oitava temporada colocou o talento de Candice à prova. O IGPN, órgão de auditoria da polícia francesa, instalou-se no escritório de Antoine para investigar a equipe, e os nervos ficam à flor da pele. Candice estaria mentindo para os superiores? Sua carreira corre o risco de chegar ao fim.